https://ria.ru/20250318/tramp-2005615682.html
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:50:00+03:00
2025-03-18T02:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. "Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", - написал Трамп. По его словам, сына Байдена от первого брака Хантера "на деньги налогоплательщиков" охраняли 18 человек, а дочь Байдена и его второй жены Джилл - 13.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена
Трамп отозвал госохрану у Хантера и Эшли Байденов