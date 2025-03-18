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Трамп отозвал госохрану у детей Байдена - РИА Новости, 18.03.2025
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02:50 18.03.2025 (обновлено: 02:51 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/tramp-2005615682.html
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 18.03.2025
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в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. "Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", - написал Трамп. По его словам, сына Байдена от первого брака Хантера "на деньги налогоплательщиков" охраняли 18 человек, а дочь Байдена и его второй жены Джилл - 13.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден
Трамп отозвал госохрану у детей Байдена

Трамп отозвал госохрану у Хантера и Эшли Байденов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена.
"Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", - написал Трамп.
По его словам, сына Байдена от первого брака Хантера "на деньги налогоплательщиков" охраняли 18 человек, а дочь Байдена и его второй жены Джилл - 13.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденХантер Байден
 
 
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