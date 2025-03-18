https://ria.ru/20250318/tramp-2005615682.html

Трамп отозвал госохрану у детей Байдена

Трамп отозвал госохрану у детей Байдена - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп отозвал госохрану у детей Байдена

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена. "Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", - написал Трамп. По его словам, сына Байдена от первого брака Хантера "на деньги налогоплательщиков" охраняли 18 человек, а дочь Байдена и его второй жены Джилл - 13.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден