https://ria.ru/20250318/tramp-2005608575.html
Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной
Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:25:00+03:00
2025-03-18T00:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной."Они согласятся", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг.Ранее Трамп заявил, что во вторник проведет важный разговор с президентом России Владимиром Путиным и что переговоры по Украине достигли критической стадии.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной
Трамп считает, что Россия согласится на тридцатидневное перемирие с Украиной