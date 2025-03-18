https://ria.ru/20250318/tramp-2005608575.html

Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной

Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной. РИА Новости, 18.03.2025

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной."Они согласятся", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг.Ранее Трамп заявил, что во вторник проведет важный разговор с президентом России Владимиром Путиным и что переговоры по Украине достигли критической стадии.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша