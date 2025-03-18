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Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной - РИА Новости, 18.03.2025
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00:25 18.03.2025 (обновлено: 00:31 18.03.2025) дополняется ...
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Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной
Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной. РИА Новости, 18.03.2025
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украина
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной."Они согласятся", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг.Ранее Трамп заявил, что во вторник проведет важный разговор с президентом России Владимиром Путиным и что переговоры по Украине достигли критической стадии.
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россия, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной

Трамп считает, что Россия согласится на тридцатидневное перемирие с Украиной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной.
"Они согласятся", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг.
Ранее Трамп заявил, что во вторник проведет важный разговор с президентом России Владимиром Путиным и что переговоры по Украине достигли критической стадии.
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