https://ria.ru/20250318/tramp--2005701847.html

СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов - РИА Новости, 18.03.2025

СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп провел на прошлой неделе закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям которого, включая предпринимателя Илона... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:45:00+03:00

2025-03-18T13:45:00+03:00

2025-03-18T15:55:00+03:00

rolls-royce motor cars

дональд трамп

илон маск

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел на прошлой неделе закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям которого, включая предпринимателя Илона Маска, предлагалось заплатить по одному миллиону долларов за участие, сообщил журнал WIRED со ссылкой на фотографии и видео с мероприятия. "Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, 1 миллион долларов за место", — написано в приглашении.Как уточняется, мероприятие организовал политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.) — в прошлом году он поддерживал президентскую кампанию Трампа. "Дональд Дж. Трамп участвует в этом мероприятии исключительно как специальный гость и не собирает средства или пожертвования", — отмечается в документе. По данным СМИ, на ужине присутствовал Илон Маск. Он приехал туда в черном пиджаке и футболке, вместе с ним была женщина в вечернем платье, в которой пользователи соцсетей узнали Шивон Зилис — руководителя Neuralink и мать четверых его детей. В отличие от аналогичного ужина 1 марта, который входил в официальный график Трампа, мероприятия 15 марта не было в его расписании. Белый дом отказался комментировать эти данные.По информации WIRED, ужин совпал с ежегодным автоспортивным мероприятием Palm Event, проходившим в тот же уикенд в Палм-Бич. На территории Мар-а-Лаго выставили Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, фигурировавшие на видео с вечеринки. Ранее WIRED сообщал, что бизнесмены могут получить возможность личной встречи с Трампом за 5 миллионов долларов. По словам источника издания, такие встречи стали "горячим билетом" в деловых кругах.

https://ria.ru/20250315/tramp-2005175696.html

https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

rolls-royce motor cars, дональд трамп, илон маск, сша, в мире