https://ria.ru/20250318/tramp--2005701847.html
СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов
СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов
Президент США Дональд Трамп провел на прошлой неделе закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям которого, включая предпринимателя Илона... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел на прошлой неделе закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям которого, включая предпринимателя Илона Маска, предлагалось заплатить по одному миллиону долларов за участие, сообщил журнал WIRED со ссылкой на фотографии и видео с мероприятия. "Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, 1 миллион долларов за место", — написано в приглашении.Как уточняется, мероприятие организовал политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.) — в прошлом году он поддерживал президентскую кампанию Трампа. "Дональд Дж. Трамп участвует в этом мероприятии исключительно как специальный гость и не собирает средства или пожертвования", — отмечается в документе. По данным СМИ, на ужине присутствовал Илон Маск. Он приехал туда в черном пиджаке и футболке, вместе с ним была женщина в вечернем платье, в которой пользователи соцсетей узнали Шивон Зилис — руководителя Neuralink и мать четверых его детей. В отличие от аналогичного ужина 1 марта, который входил в официальный график Трампа, мероприятия 15 марта не было в его расписании. Белый дом отказался комментировать эти данные.По информации WIRED, ужин совпал с ежегодным автоспортивным мероприятием Palm Event, проходившим в тот же уикенд в Палм-Бич. На территории Мар-а-Лаго выставили Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, фигурировавшие на видео с вечеринки. Ранее WIRED сообщал, что бизнесмены могут получить возможность личной встречи с Трампом за 5 миллионов долларов. По словам источника издания, такие встречи стали "горячим билетом" в деловых кругах.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005175696.html
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rolls-royce motor cars, дональд трамп, илон маск, сша, в мире
Rolls-Royce Motor Cars, Дональд Трамп, Илон Маск, США, В мире
СМИ: Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов
WIRED: Трамп провел закрытый ужин за миллион долларов с Маском
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп провел на прошлой неделе закрытый ужин
в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям которого, включая предпринимателя Илона Маска, предлагалось заплатить по одному миллиону долларов за участие, сообщил журнал WIRED со ссылкой на фотографии и видео с мероприятия.
«
"Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа
, 1 миллион долларов за место", — написано в приглашении.
Как уточняется, мероприятие организовал политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.) — в прошлом году он поддерживал президентскую кампанию Трампа.
«
"Дональд Дж. Трамп участвует в этом мероприятии исключительно как специальный гость и не собирает средства или пожертвования", — отмечается в документе.
По данным СМИ, на ужине присутствовал Илон Маск. Он приехал туда в черном пиджаке и футболке, вместе с ним была женщина в вечернем платье, в которой пользователи соцсетей узнали Шивон Зилис — руководителя Neuralink и мать четверых его детей.
В отличие от аналогичного ужина 1 марта, который входил в официальный график Трампа, мероприятия 15 марта не было в его расписании. Белый дом отказался комментировать эти данные.
По информации WIRED, ужин совпал с ежегодным автоспортивным мероприятием Palm Event, проходившим в тот же уикенд в Палм-Бич. На территории Мар-а-Лаго выставили Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, фигурировавшие на видео с вечеринки.
Ранее WIRED сообщал, что бизнесмены могут получить возможность личной встречи с Трампом за 5 миллионов долларов. По словам источника издания, такие встречи стали "горячим билетом" в деловых кругах.