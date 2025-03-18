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Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае - РИА Новости, 18.03.2025
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17:46 18.03.2025 (обновлено: 17:54 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/titov-2005787779.html
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае - РИА Новости, 18.03.2025
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае
На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. РИА Новости, 18.03.2025
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экономика
китай
россия
чэнду
борис титов
абрау-дюрсо
деловая россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "На следующей неделе у нас выставка в Китае, в Чэнду - это столица провинции Сычуань. Там представлены будут семь виноделен российских вместе на одном стенде. Называется это все "Путь российского вина", и это уже не первая выставка", - сказал он. В мае 2024 года в зоне Сианьского сухого порта в Китае были открыты представительства общественной организации "Деловая Россия" и компании "Абрау-Дюрсо". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html
китай
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экономика, китай, россия, чэнду, борис титов, абрау-дюрсо, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Китай, Россия, Чэнду, Борис Титов, Абрау-Дюрсо, Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае

Титов: семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристых вин в Краснодарском крае
Производство игристых вин в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство игристых вин в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
«
"На следующей неделе у нас выставка в Китае, в Чэнду - это столица провинции Сычуань. Там представлены будут семь виноделен российских вместе на одном стенде. Называется это все "Путь российского вина", и это уже не первая выставка", - сказал он.
В мае 2024 года в зоне Сианьского сухого порта в Китае были открыты представительства общественной организации "Деловая Россия" и компании "Абрау-Дюрсо".
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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ЭкономикаКитайРоссияЧэндуБорис ТитовАбрау-ДюрсоДеловая РоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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