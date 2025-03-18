https://ria.ru/20250318/titov-2005787779.html
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае - РИА Новости, 18.03.2025
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае
На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:46:00+03:00
2025-03-18T17:46:00+03:00
2025-03-18T17:54:00+03:00
экономика
китай
россия
чэнду
борис титов
абрау-дюрсо
деловая россия
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_a9471b7cf5f95e8f6767397333046270.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "На следующей неделе у нас выставка в Китае, в Чэнду - это столица провинции Сычуань. Там представлены будут семь виноделен российских вместе на одном стенде. Называется это все "Путь российского вина", и это уже не первая выставка", - сказал он. В мае 2024 года в зоне Сианьского сухого порта в Китае были открыты представительства общественной организации "Деловая Россия" и компании "Абрау-Дюрсо". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html
китай
россия
чэнду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_ce37942cadbb7b7dec87ea95acc99b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, чэнду, борис титов, абрау-дюрсо, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Китай, Россия, Чэнду, Борис Титов, Абрау-Дюрсо, Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае
Титов: семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае