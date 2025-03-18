https://ria.ru/20250318/titov-2005787779.html

Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае

Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае - РИА Новости, 18.03.2025

Семь российских виноделен представят страну на выставке в Китае

На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:46:00+03:00

2025-03-18T17:46:00+03:00

2025-03-18T17:54:00+03:00

экономика

китай

россия

чэнду

борис титов

абрау-дюрсо

деловая россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке в Китае будут представлены семь российских виноделен, сообщил РИА Новости основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "На следующей неделе у нас выставка в Китае, в Чэнду - это столица провинции Сычуань. Там представлены будут семь виноделен российских вместе на одном стенде. Называется это все "Путь российского вина", и это уже не первая выставка", - сказал он. В мае 2024 года в зоне Сианьского сухого порта в Китае были открыты представительства общественной организации "Деловая Россия" и компании "Абрау-Дюрсо". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html

китай

россия

чэнду

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экономика, китай, россия, чэнду, борис титов, абрау-дюрсо, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей