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Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ
Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ
Массовую эвакуацию трофейной иностранной техники ВСУ, включая американские броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker, проводят на освобождённых территориях... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:58:00+03:00
2025-03-18T12:58:00+03:00
2025-03-18T12:59:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ., 18 мар – РИА Новости. Массовую эвакуацию трофейной иностранной техники ВСУ, включая американские броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker, проводят на освобождённых территориях в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах РИА Новости бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской группировки войск "Север" эвакуируют бронетехнику ВСУ производства США, предоставленную Киеву в рамках военной помощи. "Достаточно много техники у них (ВСУ – ред.) тут осталось. Есть и практически не поврежденные экземпляры", - сказал РИА Новости боец группы "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский".
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Вооруженные силы Украины
Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ
ВС РФ в Курской области эвакуируют брошенные ВСУ броневики MaxxPro и БТР Stryker