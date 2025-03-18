https://ria.ru/20250318/tekhnika-2005689247.html

Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ

Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025

Российские военные эвакуируют из Курской области трофейную технику ВСУ

Массовую эвакуацию трофейной иностранной техники ВСУ, включая американские броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker, проводят на освобождённых территориях... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:58:00+03:00

2025-03-18T12:58:00+03:00

2025-03-18T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004338238_0:259:2730:1795_1920x0_80_0_0_b826bceaf9e2cbbf4dc4f5310711660b.jpg

КУРСКАЯ ОБЛ., 18 мар – РИА Новости. Массовую эвакуацию трофейной иностранной техники ВСУ, включая американские броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker, проводят на освобождённых территориях в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах РИА Новости бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской группировки войск "Север" эвакуируют бронетехнику ВСУ производства США, предоставленную Киеву в рамках военной помощи. "Достаточно много техники у них (ВСУ – ред.) тут осталось. Есть и практически не поврежденные экземпляры", - сказал РИА Новости боец группы "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский".

https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, киев, вооруженные силы украины