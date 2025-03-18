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Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2025
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16:44 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html
Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос
Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2025
Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос
Большинство немцев (64%) высказалось против поставок Германией крылатых ракет Taurus Украине, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:44:00+03:00
2025-03-18T16:44:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
олаф шольц
сергей лавров
хдс/хсс
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большинство немцев (64%) высказалось против поставок Германией крылатых ракет Taurus Украине, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV. Ранее лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Лишь 30% опрошенных считают, что Германия должна поставлять ракеты Taurus Киеву. В поддержку этого выступает 15% восточных немцев (против - 69%) и 33% западных немцев (против - 63%). Чаще других в поддержку поставок Taurus высказывались сторонники партии "Зелёные", среди них поддерживают этот шаг 59%, выступают против - 30%. Среди сторонников победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в поддержку поставок высказались 44% опрошенных (против - 52%). Среди сторонников Социал-демократической партии Германии за выступают 39% (против - 54%). Чаще других против такого шага выступают сторонники "Альтернативы для Германии"(против - 92%, за - 7%) и партии "Левые" (против - 61%, за - 25% ). Кроме того, согласно опросу, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова при необходимости отказаться от территорий для достижения мира. Не поддерживают такое мнение 36% участников опроса. Опрос был проведен 14-17 марта, в нем приняли участие 1009 человек. Статистическая погрешность не превышает 3 п.п. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250228/postavki-2002347881.html
https://ria.ru/20250217/postavki-1999731994.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Сергей Лавров, ХДС/ХСС, НАТО
Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос

Forsa: большинство немцев против поставок ракет Taurus Украине

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большинство немцев (64%) высказалось против поставок Германией крылатых ракет Taurus Украине, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV.
Ранее лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Украине Taurus
28 февраля, 20:42
Лишь 30% опрошенных считают, что Германия должна поставлять ракеты Taurus Киеву. В поддержку этого выступает 15% восточных немцев (против - 69%) и 33% западных немцев (против - 63%).
Чаще других в поддержку поставок Taurus высказывались сторонники партии "Зелёные", среди них поддерживают этот шаг 59%, выступают против - 30%. Среди сторонников победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в поддержку поставок высказались 44% опрошенных (против - 52%). Среди сторонников Социал-демократической партии Германии за выступают 39% (против - 54%).
Чаще других против такого шага выступают сторонники "Альтернативы для Германии"(против - 92%, за - 7%) и партии "Левые" (против - 61%, за - 25% ).
Кроме того, согласно опросу, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова при необходимости отказаться от территорий для достижения мира. Не поддерживают такое мнение 36% участников опроса.
Опрос был проведен 14-17 марта, в нем приняли участие 1009 человек. Статистическая погрешность не превышает 3 п.п.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вайдель заявила о недопустимости поставок Киеву Taurus
17 февраля, 00:38
 
В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцОлаф ШольцСергей ЛавровХДС/ХССНАТО
 
 
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