Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос
Forsa: большинство немцев против поставок ракет Taurus Украине
Ракета Taurus . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большинство немцев (64%) высказалось против поставок Германией крылатых ракет Taurus Украине, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV.
Ранее лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
Чаще других в поддержку поставок Taurus высказывались сторонники партии "Зелёные", среди них поддерживают этот шаг 59%, выступают против - 30%. Среди сторонников победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в поддержку поставок высказались 44% опрошенных (против - 52%). Среди сторонников Социал-демократической партии Германии за выступают 39% (против - 54%).
Чаще других против такого шага выступают сторонники "Альтернативы для Германии"(против - 92%, за - 7%) и партии "Левые" (против - 61%, за - 25% ).
Кроме того, согласно опросу, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова при необходимости отказаться от территорий для достижения мира. Не поддерживают такое мнение 36% участников опроса.
Опрос был проведен 14-17 марта, в нем приняли участие 1009 человек. Статистическая погрешность не превышает 3 п.п.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вайдель заявила о недопустимости поставок Киеву Taurus
17 февраля, 00:38