https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html

Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос

Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2025

Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос

Большинство немцев (64%) высказалось против поставок Германией крылатых ракет Taurus Украине, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:44:00+03:00

2025-03-18T16:44:00+03:00

2025-03-18T16:44:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

фридрих мерц

олаф шольц

сергей лавров

хдс/хсс

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большинство немцев (64%) высказалось против поставок Германией крылатых ракет Taurus Украине, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV. Ранее лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Лишь 30% опрошенных считают, что Германия должна поставлять ракеты Taurus Киеву. В поддержку этого выступает 15% восточных немцев (против - 69%) и 33% западных немцев (против - 63%). Чаще других в поддержку поставок Taurus высказывались сторонники партии "Зелёные", среди них поддерживают этот шаг 59%, выступают против - 30%. Среди сторонников победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в поддержку поставок высказались 44% опрошенных (против - 52%). Среди сторонников Социал-демократической партии Германии за выступают 39% (против - 54%). Чаще других против такого шага выступают сторонники "Альтернативы для Германии"(против - 92%, за - 7%) и партии "Левые" (против - 61%, за - 25% ). Кроме того, согласно опросу, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова при необходимости отказаться от территорий для достижения мира. Не поддерживают такое мнение 36% участников опроса. Опрос был проведен 14-17 марта, в нем приняли участие 1009 человек. Статистическая погрешность не превышает 3 п.п. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250228/postavki-2002347881.html

https://ria.ru/20250217/postavki-1999731994.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, нато