https://ria.ru/20250318/tailand-2005715511.html
В Таиланде еще не приняли решение о сокращении безвиза для россиян
В Таиланде еще не приняли решение о сокращении безвиза для россиян - РИА Новости, 18.03.2025
В Таиланде еще не приняли решение о сокращении безвиза для россиян
Решение по вопросу о сокращении действующих в настоящее время сроков безвизового въезда для граждан России, Китая и еще 91 страны мира с 60 до 30 дней властями... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:38:00+03:00
2025-03-18T14:38:00+03:00
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БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. Решение по вопросу о сокращении действующих в настоящее время сроков безвизового въезда для граждан России, Китая и еще 91 страны мира с 60 до 30 дней властями Таиланда еще не принято, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Таиланда. "Никакого решения по этому вопросу еще не принято", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны в ответ на запрос агентства. "Мы сможем более подробно осветить эту тему на пресс-брифинге в конце текущей недели", - говорится в ответе министерства, полученном РИА Новости. Ранее в понедельник таиландские СМИ цитировали заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонга Тхиентхонга, сказавшего, что безвизовый въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы страны приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, а также что министерство иностранных дел Таиланда "признало существование проблемы" (использования иностранцами безвиза для нелегального бизнеса – ред.), которая интенсивно обсуждалась различными ведомствами в последние недели.
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здоровье - общество, таиланд, в мире
Здоровье - Общество, Таиланд, В мире
В Таиланде еще не приняли решение о сокращении безвиза для россиян
МИД Таиланда: решение о сокращении безвизового въезда для россиян еще не принято
БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. Решение по вопросу о сокращении действующих в настоящее время сроков безвизового въезда для граждан России, Китая и еще 91 страны мира с 60 до 30 дней властями Таиланда еще не принято, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Таиланда.
"Никакого решения по этому вопросу еще не принято", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны в ответ на запрос агентства.
"Мы сможем более подробно осветить эту тему на пресс-брифинге в конце текущей недели", - говорится в ответе министерства, полученном РИА Новости.
Ранее в понедельник таиландские СМИ цитировали заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонга Тхиентхонга, сказавшего, что безвизовый въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы страны приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, а также что министерство иностранных дел Таиланда "признало существование проблемы" (использования иностранцами безвиза для нелегального бизнеса – ред.), которая интенсивно обсуждалась различными ведомствами в последние недели.