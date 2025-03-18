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Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 18.03.2025 (обновлено: 11:02 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/syrskiy-2005639172.html
Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области
Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области
Киев рассматривает замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала в Курской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:35:00+03:00
2025-03-18T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр сырский
алексей гончаренко
киев
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киев рассматривает замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала в Курской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны", — написал парламентарий.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
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россия, курская область, александр сырский, алексей гончаренко, киев, в мире, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Киев, В мире, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области

Гончаренко: Сырского могут заменить на Мойсюка после провала в Курской области

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киев рассматривает замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала в Курской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны", — написал парламентарий.
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В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександр СырскийАлексей ГончаренкоКиевВ миреВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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