https://ria.ru/20250318/syrskiy-2005639172.html

Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области

Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области

Киев рассматривает замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала в Курской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:35:00+03:00

2025-03-18T09:35:00+03:00

2025-03-18T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александр сырский

алексей гончаренко

киев

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киев рассматривает замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала в Курской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны", — написал парламентарий.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

киев

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, александр сырский, алексей гончаренко, киев, в мире, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сумская область