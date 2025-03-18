Нардеп: Киев рассматривает замену Сырскому после провала в Курской области
Гончаренко: Сырского могут заменить на Мойсюка после провала в Курской области
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киев рассматривает замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала в Курской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны", — написал парламентарий.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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