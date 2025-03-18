https://ria.ru/20250318/svo-2005796564.html
Разработчики из Краснодара передадут в зону СВО 2 тыс дронов-камикадзе УДК
Разработчики из Краснодара передадут в зону СВО 2 тыс дронов-камикадзе УДК - РИА Новости, 18.03.2025
Разработчики из Краснодара передадут в зону СВО 2 тыс дронов-камикадзе УДК
Краснодарские разработчики передадут бойцам в зону спецоперации 2 тысячи дронов-камикадзе УДК для преодоления средств РЭБ противника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:04:00+03:00
2025-03-18T18:04:00+03:00
2025-03-18T18:05:00+03:00
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КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Краснодарские разработчики передадут бойцам в зону спецоперации 2 тысячи дронов-камикадзе УДК для преодоления средств РЭБ противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. "Разработчики из Краснодара при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили уникальный дрон-камикадзе УДК, способный менять частоты связи и передачи видео, чтобы успешно противостоять вражеским системам РЭБ. С начала СВО на передовую отправлено уже более 10 тысяч дронов УДК, сейчас готовится очередная партия из 2 тысяч изделий. БПЛА способен нести полезную нагрузку весом до 4 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что частота управления меняется автоматически, для переподключения требуется меньше одной секунды, "поэтому оператор БПЛА даже не почувствует изменения". Волонтеры отправляют дроны на курское, донецкое, запорожское и херсонское направления. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
https://ria.ru/20250318/svo-2005674635.html
https://ria.ru/20250316/irkutsk-2005357241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, сво
Надежные люди, Краснодар, СВО
Разработчики из Краснодара передадут в зону СВО 2 тыс дронов-камикадзе УДК
Народный фронт: Краснодарские разработчики передадут в зону СВО 2 тыс дронов УДК
КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Краснодарские разработчики передадут бойцам в зону спецоперации 2 тысячи дронов-камикадзе УДК для преодоления средств РЭБ противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
"Разработчики из Краснодара при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили уникальный дрон-камикадзе УДК, способный менять частоты связи и передачи видео, чтобы успешно противостоять вражеским системам РЭБ. С начала СВО на передовую отправлено уже более 10 тысяч дронов УДК, сейчас готовится очередная партия из 2 тысяч изделий. БПЛА способен нести полезную нагрузку весом до 4 килограммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что частота управления меняется автоматически, для переподключения требуется меньше одной секунды, "поэтому оператор БПЛА даже не почувствует изменения".
Волонтеры отправляют дроны на курское, донецкое, запорожское и херсонское направления.
"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.