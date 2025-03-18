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В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов

В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 18.03.2025

В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов

Саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:31:00+03:00

2025-03-18T12:31:00+03:00

2025-03-18T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Всего саперы МЧС обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе - авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники", - говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего сотрудники министерства выезжают на сообщения об обнаружении суббоеприпасов и беспилотников. "Обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005666432.html

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность