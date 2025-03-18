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В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 18.03.2025
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12:31 18.03.2025 (обновлено: 12:32 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/svo-2005682778.html
В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов
В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 18.03.2025
В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов
Саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:31:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Всего саперы МЧС обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе - авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники", - говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего сотрудники министерства выезжают на сообщения об обнаружении суббоеприпасов и беспилотников. "Обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005666432.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Курской области обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов

Саперы обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа
Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Всего саперы МЧС обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе - авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего сотрудники министерства выезжают на сообщения об обнаружении суббоеприпасов и беспилотников. "Обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - добавили в МЧС.
Военнослужащие, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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