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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 18.03.2025 (обновлено: 12:27 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/svo-2005679583.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:16:00+03:00
2025-03-18T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Щербиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Щербиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверскБезопасность
 
 
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