https://ria.ru/20250318/svo-2005679583.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:16:00+03:00

2025-03-18T12:16:00+03:00

2025-03-18T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

северск

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Щербиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, безопасность