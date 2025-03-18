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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:16:00+03:00
2025-03-18T12:16:00+03:00
2025-03-18T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Щербиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Юга"