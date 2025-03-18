https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html

ИИ за двое суток раскрыл механизм работы супербактерий

ИИ за двое суток раскрыл механизм работы супербактерий - РИА Новости, 18.03.2025

ИИ за двое суток раскрыл механизм работы супербактерий

Искусственный интеллект смог за два дня раскрыть как одному виду супербактерий удается заразить все остальные, говорится в исследовании Имперского колледжа... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:14:00+03:00

2025-03-18T05:14:00+03:00

2025-03-18T05:14:00+03:00

лондон

наука

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект смог за два дня раскрыть как одному виду супербактерий удается заразить все остальные, говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона."Перед ИИ был поставлен вопрос: каким образом капсидобразующие фаговые индуцируемые хромосомные острова (капсиды) могут распространятся среди других бактерий <…> ИИ выдал пять гипотез, одна из которых оказалась верной — капсиды могут заимствовать хвосты у других вирусов для внедрения своего генома в клетку", — указывается в научной работе.Авторы также отмечают, что на решение этого вопроса у человека ушло около десяти лет.Исследование, проводимое специалистами Имперского колледжа Лондона затронуло, в частности, изучение резистентности некоторых бактерий к антибиотикам.

https://ria.ru/20250305/nauka-2002987209.html

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лондон, наука