Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sumskaya-2005729223.html
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться - РИА Новости, 18.03.2025
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться
Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:24:00+03:00
2025-03-18T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Сумская областная администрация 13 марта объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. "В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места. Зоны риска включают все населенные пункты общины", - говорится в сообщении поселкового совета в соцсети Facebook*. В поселковом совете уточнили, что речь идет о поселке Хотень и 13 близлежащих селах. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27449b4c1d38272a9a2e3655a55c38be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, В мире
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться

Власти Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ в Сумской области
Военнослужащие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Сумская областная администрация 13 марта объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района.
«
"В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места. Зоны риска включают все населенные пункты общины", - говорится в сообщении поселкового совета в соцсети Facebook*.
В поселковом совете уточнили, что речь идет о поселке Хотень и 13 близлежащих селах.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Старший по вооружению штурмового батальона с позывным Армата - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Если прикажут — зайдем". К чему готовится российская армия под Курском
17 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала