https://ria.ru/20250318/sumskaya-2005729223.html

В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться

В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться - РИА Новости, 18.03.2025

В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться

Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:24:00+03:00

2025-03-18T15:24:00+03:00

2025-03-18T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Сумская областная администрация 13 марта объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. "В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места. Зоны риска включают все населенные пункты общины", - говорится в сообщении поселкового совета в соцсети Facebook*. В поселковом совете уточнили, что речь идет о поселке Хотень и 13 близлежащих селах. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, россия, украина, в мире