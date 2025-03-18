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В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться - РИА Новости, 18.03.2025
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться
Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:24:00+03:00
2025-03-18T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Хотенского поселкового совета Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Сумская областная администрация 13 марта объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. "В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места. Зоны риска включают все населенные пункты общины", - говорится в сообщении поселкового совета в соцсети Facebook*. В поселковом совете уточнили, что речь идет о поселке Хотень и 13 близлежащих селах. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сумская область, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, В мире
В Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться
Власти Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться