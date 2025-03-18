https://ria.ru/20250318/sud-2005809643.html

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 18.03.2025

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличив срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках до одного... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:46:00+03:00

2025-03-18T18:46:00+03:00

2025-03-18T18:46:00+03:00

происшествия

москва

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александр фомин

сергей бородин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличив срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках до одного года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Борис Сафарин. До того, как судья закрыл заседание по ходатайству следователя, адвокат Мурад Мусаев успел приобщить сведения о загранпаспортах Иванова и наградах и благодарностях, которые тот получил за время службы в Минобороны. Он уточнил, что их более трех десятков. Перечисление медалей, нагрудных знаков, благодарностей заняло у судьи около 15 минут. Мусаев заявил, что не видит надобности закрывать процесс, но судья к нему не прислушался. Иванов был арестован 24 апреля 2024 года. Ранее во вторник суд продлил пребывание под стражей руководителю ООО "ОлимпСитиСтрой" Александру Фомину. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки - по словам его адвоката Мусаева, на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Накануне Мосгорсуд провел предварительное заседание по второму уголовному делу Иванова - о растрате средств лопнувшего банка "Интеркоммерц" – и назначил на 24 марта рассмотрение дела по существу.

https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html

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происшествия, москва, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд