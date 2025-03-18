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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 18.03.2025
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18:46 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sud-2005809643.html
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 18.03.2025
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличив срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках до одного... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:46:00+03:00
2025-03-18T18:46:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличив срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках до одного года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Борис Сафарин. До того, как судья закрыл заседание по ходатайству следователя, адвокат Мурад Мусаев успел приобщить сведения о загранпаспортах Иванова и наградах и благодарностях, которые тот получил за время службы в Минобороны. Он уточнил, что их более трех десятков. Перечисление медалей, нагрудных знаков, благодарностей заняло у судьи около 15 минут. Мусаев заявил, что не видит надобности закрывать процесс, но судья к нему не прислушался. Иванов был арестован 24 апреля 2024 года. Ранее во вторник суд продлил пребывание под стражей руководителю ООО "ОлимпСитиСтрой" Александру Фомину. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки - по словам его адвоката Мусаева, на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Накануне Мосгорсуд провел предварительное заседание по второму уголовному делу Иванова - о растрате средств лопнувшего банка "Интеркоммерц" – и назначил на 24 марта рассмотрение дела по существу.
https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html
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происшествия, москва, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Московский городской суд
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличив срок его пребывания в СИЗО по делу о взятках до одного года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Борис Сафарин.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову
Вчера, 16:23
До того, как судья закрыл заседание по ходатайству следователя, адвокат Мурад Мусаев успел приобщить сведения о загранпаспортах Иванова и наградах и благодарностях, которые тот получил за время службы в Минобороны. Он уточнил, что их более трех десятков. Перечисление медалей, нагрудных знаков, благодарностей заняло у судьи около 15 минут.
Мусаев заявил, что не видит надобности закрывать процесс, но судья к нему не прислушался.
Иванов был арестован 24 апреля 2024 года.
Ранее во вторник суд продлил пребывание под стражей руководителю ООО "ОлимпСитиСтрой" Александру Фомину.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки - по словам его адвоката Мусаева, на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Накануне Мосгорсуд провел предварительное заседание по второму уголовному делу Иванова - о растрате средств лопнувшего банка "Интеркоммерц" – и назначил на 24 марта рассмотрение дела по существу.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова
10 марта, 03:32
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинМосковский городской суд
 
 
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