https://ria.ru/20250318/sud-2005758738.html

Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank

Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 18.03.2025

Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:39:00+03:00

2025-03-18T16:39:00+03:00

2025-03-18T17:03:00+03:00

экономика

москва

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и прекратил дело о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать необоснованным заявление… о признании несостоятельным (банкротом) Euroclear Bank… Прекратить производство по делу", - огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова.Суд 4 февраля оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в августе 2024 года московским АО "Гео-Система". Других обращений кредиторов в деле нет.Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов убытков, причиненных блокировкой ответчиком из-за международных санкций принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти". Представитель кредитора во вторник попросил ввести в бельгийском банке наблюдение.Представитель Euroclear Bank заявил, что у банка нет признаков банкротства, а неисполнение обязательств обусловлено российским законодательством. Он также отметил, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear Bank, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией – деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченные к делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника.Ранее представитель ЦБ говорил в суде, что у Euroclear Bank нет такого признака банкротства, как недостаточность имущества, но его денежные средства заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными президентскими указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".

https://ria.ru/20241115/euroclear--1984017081.html

https://ria.ru/20250205/aktivy-1997472252.html

https://ria.ru/20250306/bank-2003422756.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, арбитражный суд г. москвы