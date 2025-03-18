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Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 18.03.2025
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16:39 18.03.2025 (обновлено: 17:03 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/sud-2005758738.html
Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 18.03.2025
Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:39:00+03:00
2025-03-18T17:03:00+03:00
экономика
москва
арбитражный суд г. москвы
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и прекратил дело о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать необоснованным заявление… о признании несостоятельным (банкротом) Euroclear Bank… Прекратить производство по делу", - огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова.Суд 4 февраля оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в августе 2024 года московским АО "Гео-Система". Других обращений кредиторов в деле нет.Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов убытков, причиненных блокировкой ответчиком из-за международных санкций принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти". Представитель кредитора во вторник попросил ввести в бельгийском банке наблюдение.Представитель Euroclear Bank заявил, что у банка нет признаков банкротства, а неисполнение обязательств обусловлено российским законодательством. Он также отметил, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear Bank, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией – деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченные к делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника.Ранее представитель ЦБ говорил в суде, что у Euroclear Bank нет такого признака банкротства, как недостаточность имущества, но его денежные средства заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными президентскими указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
https://ria.ru/20241115/euroclear--1984017081.html
https://ria.ru/20250205/aktivy-1997472252.html
https://ria.ru/20250306/bank-2003422756.html
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экономика, москва, арбитражный суд г. москвы
Экономика, Москва, Арбитражный суд г. Москвы
Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank

Арбитраж Москвы признал необоснованным заявление о банкротстве Euroclear Bank

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и прекратил дело о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать необоснованным заявление… о признании несостоятельным (банкротом) Euroclear Bank… Прекратить производство по делу", - огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Суд взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка
15 ноября 2024, 16:22
Суд 4 февраля оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в августе 2024 года московским АО "Гео-Система". Других обращений кредиторов в деле нет.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов убытков, причиненных блокировкой ответчиком из-за международных санкций принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти". Представитель кредитора во вторник попросил ввести в бельгийском банке наблюдение.
Представитель Euroclear Bank заявил, что у банка нет признаков банкротства, а неисполнение обязательств обусловлено российским законодательством. Он также отметил, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear Bank, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией – деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Euroclear заявил о падении доходов от замороженных российских активов
5 февраля, 12:14
Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченные к делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника.
Ранее представитель ЦБ говорил в суде, что у Euroclear Bank нет такого признака банкротства, как недостаточность имущества, но его денежные средства заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными президентскими указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre
6 марта, 15:48
 
ЭкономикаМоскваАрбитражный суд г. Москвы
 
 
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