https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову

Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.03.2025

Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову

Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки бывшему замминистра обороны... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:23:00+03:00

2025-03-18T16:23:00+03:00

2025-03-18T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство следователя удовлетворено, суд продлил срок содержания под стражей Фомину до 23 апреля", - сказал собеседник агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки - по словам его адвоката Мурада Мусаева, на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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происшествия, москва, россия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин