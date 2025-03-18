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Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.03.2025
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16:23 18.03.2025 (обновлено: 16:24 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html
Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову
Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.03.2025
Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову
Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки бывшему замминистра обороны... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:23:00+03:00
2025-03-18T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство следователя удовлетворено, суд продлил срок содержания под стражей Фомину до 23 апреля", - сказал собеседник агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки - по словам его адвоката Мурада Мусаева, на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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происшествия, москва, россия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин
Происшествия, Москва, Россия, Александр Фомин, Тимур Иванов, Сергей Бородин
Суд продлил арест Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову

Суд продлил арест соучредителю ООО ОлимпСитиСтрой Фомину до 23 апреля

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 23 апреля арест соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство следователя удовлетворено, суд продлил срок содержания под стражей Фомину до 23 апреля", - сказал собеседник агентства.
Заседание прошло в закрытом режиме.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Весной 2024 года всех троих суд отправил в СИЗО. Иванову вменяют получение взятки - по словам его адвоката Мурада Мусаева, на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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