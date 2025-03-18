https://ria.ru/20250318/sud-2005709551.html

В Белгороде будут судить участников украинских колл-центров за хищение

В Белгороде будут судить участников украинских колл-центров за хищение - РИА Новости, 18.03.2025

В Белгороде будут судить участников украинских колл-центров за хищение

Уголовное дело в отношении пятерых участников украинских колл-центров, похитивших у граждан России более 69 миллионов рублей под предлогом переводов на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:17:00+03:00

2025-03-18T14:17:00+03:00

2025-03-18T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении пятерых участников украинских колл-центров, похитивших у граждан России более 69 миллионов рублей под предлогом переводов на "безопасные счета", направлено в суд Белгорода, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан России Константина Яковенко, Дениса Пахомова, Никиты Выродова, Елены Редченко и Дмитрия Дудинских. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств граждан путем обмана)… Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Белгорода", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2020 по апрель 2021 года соучастники, действуя в России и на Украине, где располагались колл-центры, звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они вводили потерпевших в заблуждение, сообщая, что деньги на их банковских счетах пытаются похитить, убеждали снять их со счетов или получить кредит и внести средства на "безопасные" счета, подконтрольные соучастникам. В частности, отмечает Генпрокуратура, Яковенко, Пахомов и Выродов обвиняются в совершении 88 таких преступлений, Редченко – 75, Дудинских – 65. "Своими действиями указанные лица причинили гражданам ущерб на сумму более 69 миллионов рублей", - уточняется в релизе. В отношении иных соучастников, в том числе одного из организаторов, являющегося гражданином Украины и находящегося в международном розыске, предварительное следствие продолжается.

https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001386058.html

https://ria.ru/20250211/samara-1998545387.html

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генеральная прокуратура рф, белгород, украина, россия, общество