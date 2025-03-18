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Признание российского статуса Крыма неизбежно, считает турецкий эксперт - РИА Новости, 18.03.2025
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13:56 18.03.2025 (обновлено: 14:00 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/status-2005703928.html
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считает турецкий эксперт
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считает турецкий эксперт - РИА Новости, 18.03.2025
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считает турецкий эксперт
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что признание российского статуса... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что признание российского статуса полуострова неизбежно, с этим должны смириться как Украина, так и западные страны. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "Крым вернулся в Россию по итогам народного волеизъявления и самоопределения крымского народа. Поэтому уверен, что признание российского статуса полуострова неизбежно", - сказал Сель. По его словам, заявления о том, что Крым может снова быть возвращен Украине, сродни несбыточной мечте. "Киевский режим и коллективный Запад должны смирились с тем, что Крым – это территория России", - добавил политик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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оон, унвер сель, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
ООН, Унвер Сель, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считает турецкий эксперт

Турецкий политик Сель заявил, что признание российского статуса Крыма неизбежно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что признание российского статуса полуострова неизбежно, с этим должны смириться как Украина, так и западные страны.
Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Пасечник назвал воссоединение Крыма с Россией переломным моментом
Вчера, 11:32
"Крым вернулся в Россию по итогам народного волеизъявления и самоопределения крымского народа. Поэтому уверен, что признание российского статуса полуострова неизбежно", - сказал Сель.
По его словам, заявления о том, что Крым может снова быть возвращен Украине, сродни несбыточной мечте.
"Киевский режим и коллективный Запад должны смирились с тем, что Крым – это территория России", - добавил политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма
Вчера, 00:56
 
ООНУнвер СельРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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