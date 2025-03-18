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Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть
Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть - РИА Новости, 18.03.2025
Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть
Патриотические знаки в виде букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие начали убирать от здания американского посольства в Москве сразу после РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:44:00+03:00
2025-03-18T22:44:00+03:00
2025-03-18T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Патриотические знаки в виде букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие начали убирать от здания американского посольства в Москве сразу после разговора лидеров РФ и США, рабочие обещают помыть их и вернуть символику на следующий день, передаёт корреспондент РИА Новости.Рабочие демонтируют всю патриотическую символику и грузят в машины.Они уточнили РИА Новости, что символику убирают, чтобы "помыть", и обещают вернуть на следующий день.Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона.
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украина, москва, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, в мире
Украина, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть
Патриотическую символику у посольства США помоют и вернут на место