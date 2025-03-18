https://ria.ru/20250318/ssha-2005842967.html

Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть

Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть - РИА Новости, 18.03.2025

Знаки в виде букв "Z", "O" и "V" убрали от посольства США, чтобы помыть

Патриотические знаки в виде букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие начали убирать от здания американского посольства в Москве сразу после РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:44:00+03:00

2025-03-18T22:44:00+03:00

2025-03-18T23:15:00+03:00

украина

москва

вашингтон (штат)

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005844698_0:175:3104:1921_1920x0_80_0_0_4031c12b3b6f215324cbad83984f5ee7.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Патриотические знаки в виде букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие начали убирать от здания американского посольства в Москве сразу после разговора лидеров РФ и США, рабочие обещают помыть их и вернуть символику на следующий день, передаёт корреспондент РИА Новости.Рабочие демонтируют всю патриотическую символику и грузят в машины.Они уточнили РИА Новости, что символику убирают, чтобы "помыть", и обещают вернуть на следующий день.Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

украина

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, москва, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, в мире