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Белый дом рассказал об экономических сделках между Россией и США - РИА Новости, 18.03.2025
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20:53 18.03.2025 (обновлено: 23:29 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ssha-2005828669.html
Белый дом рассказал об экономических сделках между Россией и США
Белый дом рассказал об экономических сделках между Россией и США - РИА Новости, 18.03.2025
Белый дом рассказал об экономических сделках между Россией и США
Будущее отношений между Москвой и Вашингтоном включает в себя крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность, заявили в Белом доме по итогам... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:53:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Будущее отношений между Москвой и Вашингтоном включает в себя крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность, заявили в Белом доме по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", — говорится в сообщении.Во вторник вечером Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Белый дом рассказал об экономических сделках между Россией и США

Белый дом: будущее отношений России и США включает экономические сделки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом США
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Будущее отношений между Москвой и Вашингтоном включает в себя крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность, заявили в Белом доме по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", — говорится в сообщении.
Во вторник вечером Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп выступили за улучшение отношений России и США
Вчера, 20:32
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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