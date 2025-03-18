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США заявили о поддержке дальнейших шагов Израиля по Газе
США заявили о поддержке дальнейших шагов Израиля по Газе - РИА Новости, 18.03.2025
США заявили о поддержке дальнейших шагов Израиля по Газе
США на фоне нарушения Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа заявляют о поддержке "дальнейших шагов" союзника, сообщила временный поверенный в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:03:00+03:00
2025-03-18T20:03:00+03:00
2025-03-18T20:03:00+03:00
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ООН, 18 мар – РИА Новости. США на фоне нарушения Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа заявляют о поддержке "дальнейших шагов" союзника, сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. "Президент Трамп ясно дал понять, что ХАМАС должен немедленно освободить заложников или заплатить высокую цену, и мы поддерживаем Израиль в его следующих шагах", – сказала Ши в ходе заседания Совбеза ООН по Газе. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США заявили о поддержке дальнейших шагов Израиля по Газе
Поверенный при ООН Ши: США поддерживают Израиль в его дальнейших шагах по Газе