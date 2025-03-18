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Рейтинговое агентство Fitch сократило прогноз по росту ВВП США - РИА Новости, 18.03.2025
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16:11 18.03.2025 (обновлено: 16:58 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ssha-2005747129.html
Рейтинговое агентство Fitch сократило прогноз по росту ВВП США
Рейтинговое агентство Fitch сократило прогноз по росту ВВП США - РИА Новости, 18.03.2025
Рейтинговое агентство Fitch сократило прогноз по росту ВВП США
Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% на фоне начатой американским... РИА Новости, 18.03.2025
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экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% на фоне начатой американским президентом Дональдом Трампом "глобальной торговой войны", говорится в заявлении организации."Мы снизили наш прогноз роста ВВП США в 2025 году до 1,7% с 2,1%... а также наш прогноз на 2026 год с 1,7% до 1,5%. Эти темпы значительно ниже тренда и ниже почти 3% годового роста в 2023 и 2024 годах", - говорится в сообщении Fitch.Агентство поясняет, что пересмотр прогноза по росту ВВП США связан с начатой администрацией Трампа "глобальной торговой войной", которая снизит темы развития как американской, так и мировой экономик."Мы ожидаем, что мировой рост замедлится до 2,3% в этом году, что значительно ниже тренда и ниже по сравнению с 2,9% в 2024 году", - добавили в Fitch. В декабрьском прогнозе агентство ожидало роста мировой экономики в 2025 году на 2,6%. Агентство прогнозирует, что в 2026 году рост мировой экономики еще немного ослабнет - до 2,2%, следует из релиза."Тарифный шок", по оценкам агентства, увеличит инфляцию США на 1 процентный пункт в краткосрочной перспективе, и Федеральная резервная система отложит дальнейшее смягчение монетарной политики до четвертого квартала текущего года. Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания в среду, 19 марта: регулятор примет решение о величине учётной ставки и обновит основные макроэкономические прогнозы.Fitch отмечает, что смягчение фискальной политики в Китае и Германии ослабит последствия повышения импортных пошлин США, но экономический рост в еврозоне все равно будет намного слабее по сравнению с декабрьским прогнозом. Мексика и Канада столкнутся с рецессией, учитывая их высокую степень зависимости от торговли с США, а прогнозы роста ВВП этих стран на весь текущий год понижены на 1,1 и 0,7 процентного пункта соответственно, заключает агентство.
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экономика, сша, fitch ratings, дональд трамп
Экономика, США, Fitch Ratings, Дональд Трамп
Рейтинговое агентство Fitch сократило прогноз по росту ВВП США

Рейтинговое агентство Fitch сократило прогноз по росту ВВП США в 2025-2026 годах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% на фоне начатой американским президентом Дональдом Трампом "глобальной торговой войны", говорится в заявлении организации.
«
"Мы снизили наш прогноз роста ВВП США в 2025 году до 1,7% с 2,1%... а также наш прогноз на 2026 год с 1,7% до 1,5%. Эти темпы значительно ниже тренда и ниже почти 3% годового роста в 2023 и 2024 годах", - говорится в сообщении Fitch.
Агентство поясняет, что пересмотр прогноза по росту ВВП США связан с начатой администрацией Трампа "глобальной торговой войной", которая снизит темы развития как американской, так и мировой экономик.
"Мы ожидаем, что мировой рост замедлится до 2,3% в этом году, что значительно ниже тренда и ниже по сравнению с 2,9% в 2024 году", - добавили в Fitch. В декабрьском прогнозе агентство ожидало роста мировой экономики в 2025 году на 2,6%. Агентство прогнозирует, что в 2026 году рост мировой экономики еще немного ослабнет - до 2,2%, следует из релиза.
"Тарифный шок", по оценкам агентства, увеличит инфляцию США на 1 процентный пункт в краткосрочной перспективе, и Федеральная резервная система отложит дальнейшее смягчение монетарной политики до четвертого квартала текущего года. Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания в среду, 19 марта: регулятор примет решение о величине учётной ставки и обновит основные макроэкономические прогнозы.
Fitch отмечает, что смягчение фискальной политики в Китае и Германии ослабит последствия повышения импортных пошлин США, но экономический рост в еврозоне все равно будет намного слабее по сравнению с декабрьским прогнозом. Мексика и Канада столкнутся с рецессией, учитывая их высокую степень зависимости от торговли с США, а прогнозы роста ВВП этих стран на весь текущий год понижены на 1,1 и 0,7 процентного пункта соответственно, заключает агентство.
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ЭкономикаСШАFitch RatingsДональд Трамп
 
 
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