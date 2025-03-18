Рейтинг@Mail.ru
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ssha-2005718212.html
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.03.2025
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ
Россия и США ведут обсуждения экономических вопросов, однако политические вопросы сейчас главные, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:47:00+03:00
2025-03-18T14:47:00+03:00
россия
сша
арктика
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США ведут обсуждения экономических вопросов, однако политические вопросы сейчас главные, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Я думаю, что именно разрешение политических вопросов сейчас во главе угла. Параллельно обсуждаются различные сферы экономические, где диалог может быть налажен. От Арктики до взаимодействия по климатической повестке. Поэтому пока еще очень рано говорить о каких-то конкретных проектах", - сказал Дмитриев. Он добавил, что в отношении диалога двух стран "очень много спекуляций находится в прессе". "Многие люди, враги России, специально пытаются вбросить какие-то истории, чтобы, наоборот, помешать диалогу", - отметил спецпредставитель президента. "Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу, эффективны", - заключил Дмитриев.
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005706443.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999969737.html
россия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США ведут экономический диалог

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США ведут обсуждения экономических вопросов, однако политические вопросы сейчас главные, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Я думаю, что именно разрешение политических вопросов сейчас во главе угла. Параллельно обсуждаются различные сферы экономические, где диалог может быть налажен. От Арктики до взаимодействия по климатической повестке. Поэтому пока еще очень рано говорить о каких-то конкретных проектах", - сказал Дмитриев.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию
дополняется ...
Он добавил, что в отношении диалога двух стран "очень много спекуляций находится в прессе".
"Многие люди, враги России, специально пытаются вбросить какие-то истории, чтобы, наоборот, помешать диалогу", - отметил спецпредставитель президента.
"Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу, эффективны", - заключил Дмитриев.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США
18 февраля, 09:02
 
РоссияСШААрктикаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала