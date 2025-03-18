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Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.03.2025
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ
Россия и США ведут обсуждения экономических вопросов, однако политические вопросы сейчас главные, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:47:00+03:00
2025-03-18T14:47:00+03:00
2025-03-18T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США ведут обсуждения экономических вопросов, однако политические вопросы сейчас главные, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Я думаю, что именно разрешение политических вопросов сейчас во главе угла. Параллельно обсуждаются различные сферы экономические, где диалог может быть налажен. От Арктики до взаимодействия по климатической повестке. Поэтому пока еще очень рано говорить о каких-то конкретных проектах", - сказал Дмитриев. Он добавил, что в отношении диалога двух стран "очень много спекуляций находится в прессе". "Многие люди, враги России, специально пытаются вбросить какие-то истории, чтобы, наоборот, помешать диалогу", - отметил спецпредставитель президента. "Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу, эффективны", - заключил Дмитриев.
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005706443.html
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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия и США ведут экономический диалог, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США ведут экономический диалог