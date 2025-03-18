https://ria.ru/20250318/ssha-2005661823.html

США попросили почти каждую страну Европы о поставках яиц

США попросили почти каждую страну Европы о поставках яиц - РИА Новости, 18.03.2025

США попросили почти каждую страну Европы о поставках яиц

Вашингтон попросил практически каждую страну в Европе о поставках яиц на фоне их дефицита в Штатах, заявил глава ассоциации производителей яиц Дании Йёрген... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:09:00+03:00

2025-03-18T11:09:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости Вашингтон попросил практически каждую страну в Европе о поставках яиц на фоне их дефицита в Штатах, заявил глава ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен и добавил, что поставщики "мало что могут предложить". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы сообщало, что американские власти обратились к Дании и ряду других европейских стран с просьбой экспортировать на американский рынок яйца на фоне их дефицита в стране. "США попросили практически каждую страну в Европе", - приводит слова Ларсена издание Euractiv. Он добавил, что запросы от Штатов получили поставщики в ФРГ, Испании, Франции, Нидерландах, Италии и странах Северной Европы. По данным издания, министерство сельского хозяйства США обращалось к европейским странам по меньшей мере два раза. В конце февраля ведомство задало вопрос о возможности дополнительных поставок, а в начале марта попросило оценить количество яиц, которые может предоставить каждая европейская страна. Впрочем, эти страны в первую очередь сосредоточены на обеспечении поставок яиц потребителям внутри ЕС, отмечает Euractiv. "Мы мало что можем предложить", - подчеркнул Ларсен. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. Ранее из данных Евростата следовало, что оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения. При этом импорт ЕС этого товара в прошлом году подскочил почти на треть. Кроме того, ранее на неделе официальная статистика показала, что стоимость яиц в США выросла в феврале на 59% в годовом выражении, месячный рост был оценен в 10,4%.

https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html

https://ria.ru/20250316/eksport-2005373703.html

https://ria.ru/20250216/yaytsa-1999633429.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

австралия, сша, евростат, евросоюз