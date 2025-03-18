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ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005681040.html
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:27:00+03:00
2025-03-18T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки

МО: ВСУ потеряли 35 боевиков в зоне "Севера" на Харьковском направлении за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВолчанск
 
 
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