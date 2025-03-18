https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005681040.html

ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025

ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:27:00+03:00

2025-03-18T12:27:00+03:00

2025-03-18T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

волчанск

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск