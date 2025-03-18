https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005681040.html
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:27:00+03:00
2025-03-18T12:27:00+03:00
2025-03-18T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск
ВСУ потеряли свыше 35 боевиков на Харьковском направлении за сутки
МО: ВСУ потеряли 35 боевиков в зоне "Севера" на Харьковском направлении за сутки