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ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 205... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:17:00+03:00
2025-03-18T12:17:00+03:00
2025-03-18T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моначиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарское Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия, из них два производства стран НАТО, склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки