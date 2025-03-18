https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005679682.html

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 18.03.2025

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 205... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:17:00+03:00

2025-03-18T12:17:00+03:00

2025-03-18T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моначиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарское Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия, из них два производства стран НАТО, склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша, нато, вооруженные силы рф