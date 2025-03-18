https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005628446.html

Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление

Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление - РИА Новости, 18.03.2025

Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление

ВСУ перекинули на времевское направление на стыке ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины боевиков украинского нацбатальона "Айдар"*,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:13:00+03:00

2025-03-18T07:13:00+03:00

2025-03-18T07:13:00+03:00

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ВСУ перекинули на времевское направление на стыке ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины боевиков украинского нацбатальона "Айдар"*, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг перекинул к границам Запорожской области на времевском направлении боевиков нацбата "Айдар"* и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в надежде сдержать продвижение наших войск", - сказал Рогов. При этом, по его словам, российские военные пресекают попытки противника организовать контратаки на этом участке фронта. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины