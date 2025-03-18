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Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005628446.html
Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление
Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление - РИА Новости, 18.03.2025
Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление
ВСУ перекинули на времевское направление на стыке ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины боевиков украинского нацбатальона "Айдар"*,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:13:00+03:00
2025-03-18T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ВСУ перекинули на времевское направление на стыке ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины боевиков украинского нацбатальона "Айдар"*, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг перекинул к границам Запорожской области на времевском направлении боевиков нацбата "Айдар"* и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в надежде сдержать продвижение наших войск", - сказал Рогов. При этом, по его словам, российские военные пресекают попытки противника организовать контратаки на этом участке фронта. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о переброске "Айдара"* на Времевское направление

Рогов: ВСУ перекинули на Времевское направление боевиков Айдара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ВСУ перекинули на времевское направление на стыке ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины боевиков украинского нацбатальона "Айдар"*, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг перекинул к границам Запорожской области на времевском направлении боевиков нацбата "Айдар"* и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в надежде сдержать продвижение наших войск", - сказал Рогов.
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16 марта, 08:00
При этом, по его словам, российские военные пресекают попытки противника организовать контратаки на этом участке фронта.
ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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