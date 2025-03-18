В Русском Поречном разрушены почти все жилые дома, сообщил боец
Боец с позывным Блин: почти все жилые дома в Русском Поречном разрушены
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – РИА Новости. Практически все жилые дома в освобожденном населенном пункте Русское Поречное Курской области разрушены, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах были найдены замученные мирные жители, позже при обследовании домов на окраине села обнаружены еще два тела.
"Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали", - рассказал агентству боец с позывным "Блин".
По его словам, в одном из домов ВСУ расположили склад вооружения, в целом практически во всех домах были оборудованы позиции украинских военнослужащих.
В Русском Поречном на данный момент нет ни одного мирного жителя.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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