https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005627714.html

В Русском Поречном разрушены почти все жилые дома, сообщил боец

В Русском Поречном разрушены почти все жилые дома, сообщил боец - РИА Новости, 18.03.2025

В Русском Поречном разрушены почти все жилые дома, сообщил боец

Практически все жилые дома в освобожденном населенном пункте Русское Поречное Курской области разрушены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:58:00+03:00

2025-03-18T06:58:00+03:00

2025-03-18T06:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

русское поречное

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – РИА Новости. Практически все жилые дома в освобожденном населенном пункте Русское Поречное Курской области разрушены, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах были найдены замученные мирные жители, позже при обследовании домов на окраине села обнаружены еще два тела. "Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали", - рассказал агентству боец с позывным "Блин". По его словам, в одном из домов ВСУ расположили склад вооружения, в целом практически во всех домах были оборудованы позиции украинских военнослужащих. В Русском Поречном на данный момент нет ни одного мирного жителя. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

русское поречное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, русское поречное, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность