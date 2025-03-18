https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622627.html
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:24:00+03:00
2025-03-18T05:24:00+03:00
2025-03-18T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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безопасность
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели, от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников", - сказали там. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы-десантники наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Благодаря дальности стрельбы орудий артиллерия ВДВ выполняет свои боевые задачи на удалении от линии боевого соприкосновения, но эта работа также требует от них максимальной быстроты и слаженности действий. В минуты затишья перед очередной боевой работой командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду - медаль "За отвагу". За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей противника.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на окраине Часова Яра