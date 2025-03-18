https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622627.html

Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025

Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:24:00+03:00

2025-03-18T05:24:00+03:00

2025-03-18T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996972953_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_803b60411577efdc9fb3fe80361c18a8.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели, от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников", - сказали там. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы-десантники наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Благодаря дальности стрельбы орудий артиллерия ВДВ выполняет свои боевые задачи на удалении от линии боевого соприкосновения, но эта работа также требует от них максимальной быстроты и слаженности действий. В минуты затишья перед очередной боевой работой командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду - медаль "За отвагу". За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей противника.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность