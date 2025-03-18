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Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622627.html
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:24:00+03:00
2025-03-18T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели, от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников", - сказали там. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы-десантники наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Благодаря дальности стрельбы орудий артиллерия ВДВ выполняет свои боевые задачи на удалении от линии боевого соприкосновения, но эта работа также требует от них максимальной быстроты и слаженности действий. В минуты затишья перед очередной боевой работой командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду - медаль "За отвагу". За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей противника.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на окраине Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели, от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников", - сказали там.
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"ВСУ ошиблись в одном". Как морпехи нашли ключ к Сумской области
16 марта, 08:00
В ходе выполнения боевых задач артиллеристы-десантники наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Благодаря дальности стрельбы орудий артиллерия ВДВ выполняет свои боевые задачи на удалении от линии боевого соприкосновения, но эта работа также требует от них максимальной быстроты и слаженности действий.
В минуты затишья перед очередной боевой работой командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду - медаль "За отвагу". За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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