https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005621683.html

Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом

Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом - РИА Новости, 18.03.2025

Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ, укрытый под Антоновским мостом на правом берегу... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:12:00+03:00

2025-03-18T05:12:00+03:00

2025-03-18T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ, укрытый под Антоновским мостом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. "Воздушной разведкой был выявлен замаскированный миномет противника под Антоновским мостом. Координаты были оперативно переданы артиллеристам. Военнослужащие получили команду на боевую работу, зарядили орудие, навели гаубицу и предельно точным выстрелом уничтожили миномет и живую силу противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Основной задачей артиллеристов 122-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является поддержка мотострелковых подразделений, при этом бойцам удается еще и уничтожать временные пункты дислокации, пункты управления беспилотниками, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ. За мужество, отвагу и героизм проявленные при выполнении боевых задач, личный состав расчета представлен к государственным наградам Российской Федерации.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность