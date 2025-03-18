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Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005621683.html
Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом
Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом - РИА Новости, 18.03.2025
Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом
Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ, укрытый под Антоновским мостом на правом берегу... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:12:00+03:00
2025-03-18T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ, укрытый под Антоновским мостом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. "Воздушной разведкой был выявлен замаскированный миномет противника под Антоновским мостом. Координаты были оперативно переданы артиллеристам. Военнослужащие получили команду на боевую работу, зарядили орудие, навели гаубицу и предельно точным выстрелом уничтожили миномет и живую силу противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Основной задачей артиллеристов 122-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является поддержка мотострелковых подразделений, при этом бойцам удается еще и уничтожать временные пункты дислокации, пункты управления беспилотниками, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ. За мужество, отвагу и героизм проявленные при выполнении боевых задач, личный состав расчета представлен к государственным наградам Российской Федерации.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил миномет и личный состав ВСУ под Антоновским мостом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ, укрытый под Антоновским мостом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"Воздушной разведкой был выявлен замаскированный миномет противника под Антоновским мостом. Координаты были оперативно переданы артиллеристам. Военнослужащие получили команду на боевую работу, зарядили орудие, навели гаубицу и предельно точным выстрелом уничтожили миномет и живую силу противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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16 марта, 08:00
Основной задачей артиллеристов 122-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является поддержка мотострелковых подразделений, при этом бойцам удается еще и уничтожать временные пункты дислокации, пункты управления беспилотниками, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.
За мужество, отвагу и героизм проявленные при выполнении боевых задач, личный состав расчета представлен к государственным наградам Российской Федерации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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