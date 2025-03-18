Расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил миномет ВСУ под Антоновским мостом
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил миномет и личный состав ВСУ под Антоновским мостом
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ, укрытый под Антоновским мостом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"Воздушной разведкой был выявлен замаскированный миномет противника под Антоновским мостом. Координаты были оперативно переданы артиллеристам. Военнослужащие получили команду на боевую работу, зарядили орудие, навели гаубицу и предельно точным выстрелом уничтожили миномет и живую силу противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Основной задачей артиллеристов 122-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является поддержка мотострелковых подразделений, при этом бойцам удается еще и уничтожать временные пункты дислокации, пункты управления беспилотниками, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.
За мужество, отвагу и героизм проявленные при выполнении боевых задач, личный состав расчета представлен к государственным наградам Российской Федерации.
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