https://ria.ru/20250318/sokolschik-2005839059.html

Эксперт высказался о гарантиях договоренностей между Путиным и Трампом

Эксперт высказался о гарантиях договоренностей между Путиным и Трампом - РИА Новости, 18.03.2025

Эксперт высказался о гарантиях договоренностей между Путиным и Трампом

США могут выступить гарантом реализации договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом по итогам их... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:16:00+03:00

2025-03-18T22:16:00+03:00

2025-03-18T22:16:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

вооруженные силы украины

высшая школа экономики (вшэ)

джо байден

дональд трамп

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США могут выступить гарантом реализации договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом по итогам их разговора во вторник вечером, так как Украина недоговороспособна, а у США есть свои рычаги давления, например, военные или финансовые, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона. В частности, Путин указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия. "Поскольку украинская сторона действительно, во многом недоговороспособна, она во многом подвержена различным влияниям... Но что здесь может быть неким залогом или некой гарантией - это политическая воля со стороны США, которые имеют серьезные рычаги давления на Украину. Политические, военные - это закрытие поставок вооружения, это закрытие поставок разведывательной информации..., это прямое финансовое влияние", - сказал Сокольщик. Он отметил, что Россия в ходе разговора четко обозначила свои интересы в рамках обеспечения национальной безопасности, урегулирования конфликта на Украине, обозначила свои интересы в отношениях с США, в том числе предложила возможности для дальнейшего выстраивания сотрудничества в экономической сфере. Россия твердо отстаивает свои национальные интересы, при этом готова учитывать интересы своих визави, подчеркнул эксперт. Сокольщик добавил, что за время президентского срока Джо Байдена между РФ и США накопилось большое количество проблем и противоречий, которые "в одночасье и путем нескольких телефонных разговоров не решаются", но разговор Путина и Трампа - это позитивный сигнал для дальнейших двусторонних отношений, который дает возможность "осторожно прогнозировать позитивную динамику". Эксперт также пояснил, что экспертные группы, которые будут созданы для решения украинского конфликта, должны будут выработать механизмы реализации договоренностей глав государств.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005836498.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005836906.html

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), вооруженные силы украины, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, дональд трамп, владимир путин, россия, украина, сша