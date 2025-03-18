https://ria.ru/20250318/smi-2005817390.html
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"
Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:47:00+03:00
2025-03-18T19:47:00+03:00
2025-03-18T21:50:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел "очень хорошо"."Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он (разговор по телефону. — Прим. ред.) прошел "очень хорошо", — говорится в публикации телеканала.Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17:00 мск.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"
CNN: разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо