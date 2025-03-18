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CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025
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19:47 18.03.2025 (обновлено: 21:50 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/smi-2005817390.html
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"
Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:47:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел "очень хорошо".&quot;Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он (разговор по телефону. — Прим. ред.) прошел &quot;очень хорошо&quot;, — говорится в публикации телеканала.Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17:00 мск.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"

CNN: разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел "очень хорошо".
«

"Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он (разговор по телефону. — Прим. ред.) прошел "очень хорошо", — говорится в публикации телеканала.

Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17:00 мск.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений
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Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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