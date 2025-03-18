https://ria.ru/20250318/smi-2005817390.html

CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"

CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - РИА Новости, 18.03.2025

CNN: разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо"

Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:47:00+03:00

2025-03-18T19:47:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел "очень хорошо"."Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он (разговор по телефону. — Прим. ред.) прошел "очень хорошо", — говорится в публикации телеканала.Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17:00 мск.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп