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СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН - РИА Новости, 18.03.2025
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18:20 18.03.2025 (обновлено: 18:33 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/smi-2005802933.html
СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН
СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН
Правительство Германии намерено предложить главу МИД страны Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило информационное агентство... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:20:00+03:00
2025-03-18T18:33:00+03:00
германия
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
анналена бербок
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство Германии намерено предложить главу МИД страны Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники."Министр иностранных дел Анналена Бербок после своего ухода из федерального правительства должна получить высокую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По информации от правительственных источников в Берлине, федеральное правительство намерено выдвинуть политика от партии "Зелёные" в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы", - пишет DPA.
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Германия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Анналена Бербок
СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН

DPA: правительство ФРГ намерено выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство Германии намерено предложить главу МИД страны Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники.
"Министр иностранных дел Анналена Бербок после своего ухода из федерального правительства должна получить высокую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По информации от правительственных источников в Берлине, федеральное правительство намерено выдвинуть политика от партии "Зелёные" в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы", - пишет DPA.
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ГерманияГенеральная Ассамблея ООНООНВ миреАнналена Бербок
 
 
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