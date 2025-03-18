https://ria.ru/20250318/smi-2005802933.html

СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН

СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН - РИА Новости, 18.03.2025

СМИ: Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН

Правительство Германии намерено предложить главу МИД страны Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило информационное агентство... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:20:00+03:00

2025-03-18T18:20:00+03:00

2025-03-18T18:33:00+03:00

германия

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

анналена бербок

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство Германии намерено предложить главу МИД страны Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники."Министр иностранных дел Анналена Бербок после своего ухода из федерального правительства должна получить высокую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По информации от правительственных источников в Берлине, федеральное правительство намерено выдвинуть политика от партии "Зелёные" в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы", - пишет DPA.

https://ria.ru/20250317/pushkov-2005532452.html

германия

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