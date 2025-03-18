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Чуйченко рассказал о разработке словаря с описанием традиционных ценностей - РИА Новости, 18.03.2025
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16:17 18.03.2025 (обновлено: 16:18 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/slovar-2005749273.html
Чуйченко рассказал о разработке словаря с описанием традиционных ценностей
Чуйченко рассказал о разработке словаря с описанием традиционных ценностей - РИА Новости, 18.03.2025
Чуйченко рассказал о разработке словаря с описанием традиционных ценностей
В РФ нужно создать правовое регулирование, которое защитит традиционные духовно-нравственные ценности от внешнего разрушительного воздействия, первый вариант... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:17:00+03:00
2025-03-18T16:18:00+03:00
общество
россия
константин чуйченко
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В РФ нужно создать правовое регулирование, которое защитит традиционные духовно-нравственные ценности от внешнего разрушительного воздействия, первый вариант словаря с описанием таких ценностей появится к сентябрю, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко. "Одно из наших приоритетных направлений – деятельность по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами", - сказал Чуйченко. По его словам, консорциум образовательных и научных организаций уже подготовил описание содержания традиционных ценностей, которые войдут в соответствующий нормативный толковый словарь. "Первый вариант полного текста словаря планируется разработать до сентября 2025 года. В дальнейшем положения словаря будут использоваться при разработке новых или совершенствовании уже имеющихся нормативных правовых актов, а также в процессе мониторинга их правоприменения", - сказал он.
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общество, россия, константин чуйченко
Общество, Россия, Константин Чуйченко
Чуйченко рассказал о разработке словаря с описанием традиционных ценностей

Чуйченко: словарь с описанием традиционных ценностей появится в РФ к сентябрю

© РИА Новости / Дмитрий АстаховКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Константин Чуйченко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В РФ нужно создать правовое регулирование, которое защитит традиционные духовно-нравственные ценности от внешнего разрушительного воздействия, первый вариант словаря с описанием таких ценностей появится к сентябрю, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.
"Одно из наших приоритетных направлений – деятельность по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами", - сказал Чуйченко.
По его словам, консорциум образовательных и научных организаций уже подготовил описание содержания традиционных ценностей, которые войдут в соответствующий нормативный толковый словарь.
"Первый вариант полного текста словаря планируется разработать до сентября 2025 года. В дальнейшем положения словаря будут использоваться при разработке новых или совершенствовании уже имеющихся нормативных правовых актов, а также в процессе мониторинга их правоприменения", - сказал он.
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