https://ria.ru/20250318/slovakija-2005727227.html

СМИ рассказали о проблеме с петицией в Словакии против санкций

СМИ рассказали о проблеме с петицией в Словакии против санкций - РИА Новости, 18.03.2025

СМИ рассказали о проблеме с петицией в Словакии против санкций

Петиция об отмене санкций против России, которую подписали более 450 тысяч человек, не соответствует требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:15:00+03:00

2025-03-18T15:15:00+03:00

2025-03-18T15:15:00+03:00

в мире

словакия

россия

петер пеллегрини

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Петиция об отмене санкций против России, которую подписали более 450 тысяч человек, не соответствует требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержит вопроса для него, сообщило словацкое издание Aktuality. Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Президент республики Петер Пеллегрини говорил, что петицию необходимо изучить, в ней должен содержаться вопрос для референдума. "Глава государства, согласно конституции, объявляет референдум, если об этом просят не менее 350 тысяч человек. В данном случае Петер Пеллегрини так сделать не может. Листы петиции "Брат за Брата" не содержат никакого вопроса для референдума и являются скорее обращением к словацком правительству", - говорится в сообщении издания. Портал отмечает, что в скором времени на рассмотрении президента Словакии может оказаться еще одна петиция об отмене санкций против России, которая всем условиям об объявлении референдума может соответствовать. Сбор подписей для проведения референдума по выходу Словакии из антироссийских санкций сейчас ведет словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. Он предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". По последним данным, политику уже удалось собрать порядка 280 тысяч подписей. Слота говорил, что необходимо стремиться, если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.

https://ria.ru/20250309/es-2003888445.html

https://ria.ru/20250211/slovakija-1998560751.html

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в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, санкции в отношении россии