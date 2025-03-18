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Ведущий Санчес рассказал о слежке за ним во время работы с RT
Ведущий Санчес рассказал о слежке за ним во время работы с RT - РИА Новости, 18.03.2025
Ведущий Санчес рассказал о слежке за ним во время работы с RT
Ведущий Рик Санчес рассказал, что во время его работы с телеканалом RT за ним велась слежка по линии Госдепа, об этом он заявил в интервью американскому... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:46:00+03:00
2025-03-18T14:46:00+03:00
2025-03-18T15:21:00+03:00
в мире
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такер карлсон
государственный департамент сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ведущий Рик Санчес рассказал, что во время его работы с телеканалом RT за ним велась слежка по линии Госдепа, об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По словам Санчеса, примерно в августе прошлого года, в разгар президентской кампании в США, на его телефон поступил "интересный" звонок от бывшего коллеги, который ранее работал на телеканале CNN. "Звоню, чтобы сообщить, что я теперь работаю в другом месте, я больше не работаю в новостях. И там, где я работаю, многие говорят о тебе. Это государственный департамент. Там твое шоу очень популярно. И им не всегда нравятся некоторые вещи, которые ты говоришь", — привел цитату журналист.Он отметил, что на протяжении всей беседы экс-коллега говорил очень уклончиво, но давал понять, что за Санчесом наблюдают. "И подразумевал, что я каким-то образом должен изменить свой тон, но не сказал этого вслух. Когда мы закончили разговор, я положил трубку и подумал: что это было, предупреждение или угроза? А может, и то, и другое", — поделился ведущий. Спустя несколько недель после разговора управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) заблокировало компанию, продюсирующую шоу журналиста для RT."Они не только закрыли компанию, где я работал, они также приняли меры, согласно которым любой американец, работающий на эту организацию, может отправиться в тюрьму или быть оштрафован <...>, и на следующий день я оказался на улице", — добавил он, отметив, что шоу "Новости с Риком Санчесом" производилось в США для показа в других странах. Ведущий работал с RT с 2019-го, но в итоге был вынужден разорвать отношения с телекомпанией в сентябре прошлого года.
https://ria.ru/20250318/rt-2005712121.html
https://ria.ru/20250318/sanches-2005710588.html
https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html
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в мире, сша, такер карлсон, государственный департамент сша, телеканал rt
В мире, США, Такер Карлсон, Государственный департамент США, Телеканал RT
Ведущий Санчес рассказал о слежке за ним во время работы с RT
Журналист Санчес рассказал о слежке за ним по линии Госдепа во время работы с RT
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ведущий Рик Санчес рассказал, что во время его работы с телеканалом RT за ним велась слежка по линии Госдепа, об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Санчеса, примерно в августе прошлого года, в разгар президентской кампании в США
, на его телефон поступил "интересный" звонок от бывшего коллеги, который ранее работал на телеканале CNN.
"Звоню, чтобы сообщить, что я теперь работаю в другом месте, я больше не работаю в новостях. И там, где я работаю, многие говорят о тебе. Это государственный департамент. Там твое шоу очень популярно. И им не всегда нравятся некоторые вещи, которые ты говоришь", — привел цитату журналист.
Он отметил, что на протяжении всей беседы экс-коллега говорил очень уклончиво, но давал понять, что за Санчесом наблюдают.
"И подразумевал, что я каким-то образом должен изменить свой тон, но не сказал этого вслух. Когда мы закончили разговор, я положил трубку и подумал: что это было, предупреждение или угроза? А может, и то, и другое", — поделился ведущий.
Спустя несколько недель после разговора управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) заблокировало компанию, продюсирующую шоу журналиста для RT.
"Они не только закрыли компанию, где я работал, они также приняли меры, согласно которым любой американец, работающий на эту организацию, может отправиться в тюрьму или быть оштрафован <...>, и на следующий день я оказался на улице", — добавил он, отметив, что шоу "Новости с Риком Санчесом" производилось в США для показа в других странах.
Ведущий работал с RT с 2019-го, но в итоге был вынужден разорвать отношения с телекомпанией в сентябре прошлого года.