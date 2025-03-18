https://ria.ru/20250318/skafandr-2005617874.html

Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс

Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс - РИА Новости, 18.03.2025

Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс

Российские ученые способны создать скафандр для полета на Марс, если поступит такой заказ, в том числе со стороны американцев, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:48:00+03:00

2025-03-18T03:48:00+03:00

2025-03-18T03:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ученые способны создать скафандр для полета на Марс, если поступит такой заказ, в том числе со стороны американцев, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в январе объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс. "На Марсе есть атмосфера, в отличие от Луны. Это значит, есть какое-то давление. В скафандре, по крайней мере, должен быть другой теплообменник для охлаждения космонавта, нужен испаритель. Как все сделать, мы понимаем", - сказал Поздняков. Он отметил, что при создании скафандра следует учитывать, какие цели будут у марсианской миссии. "Просто долететь и вернуться – это одно. Если прилететь и там работать какое-то время – это уже другое. Если делать там какую-то базу – это третье. В зависимости от этого мы будем отталкиваться", - пояснил гендиректор предприятия. По его словам, специалисты "Звезды" уже начинали работу над таким скафандром в инициативном порядке, однако заказов на него пока не поступало. "Все зависит от задач, но я не думаю, что они (США - ред.) в обозримом будущем полетят на Марс", - заявил Поздняков. В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию РФ и США на "красную планету" в 2029 году. Таким образом он прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года, а если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми.

https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html

https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, марс, сша, луна, дональд трамп, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций