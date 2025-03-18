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Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс - РИА Новости, 18.03.2025
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Наука
 
03:48 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/skafandr-2005617874.html
Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс
Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс - РИА Новости, 18.03.2025
Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс
Российские ученые способны создать скафандр для полета на Марс, если поступит такой заказ, в том числе со стороны американцев, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:48:00+03:00
2025-03-18T03:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ученые способны создать скафандр для полета на Марс, если поступит такой заказ, в том числе со стороны американцев, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в январе объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс. "На Марсе есть атмосфера, в отличие от Луны. Это значит, есть какое-то давление. В скафандре, по крайней мере, должен быть другой теплообменник для охлаждения космонавта, нужен испаритель. Как все сделать, мы понимаем", - сказал Поздняков. Он отметил, что при создании скафандра следует учитывать, какие цели будут у марсианской миссии. "Просто долететь и вернуться – это одно. Если прилететь и там работать какое-то время – это уже другое. Если делать там какую-то базу – это третье. В зависимости от этого мы будем отталкиваться", - пояснил гендиректор предприятия. По его словам, специалисты "Звезды" уже начинали работу над таким скафандром в инициативном порядке, однако заказов на него пока не поступало. "Все зависит от задач, но я не думаю, что они (США - ред.) в обозримом будущем полетят на Марс", - заявил Поздняков. В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию РФ и США на "красную планету" в 2029 году. Таким образом он прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года, а если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми.
https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html
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космос - риа наука, марс, сша, луна, дональд трамп, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, США, Луна, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций
Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс

Поздняков: российские ученые могут создать скафандр для Марса, если будет заказ

© NASA artwork by Pat Rawlings/SAICКонцепция колонизации Марса
Концепция колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© NASA artwork by Pat Rawlings/SAIC
Концепция колонизации Марса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ученые способны создать скафандр для полета на Марс, если поступит такой заказ, в том числе со стороны американцев, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в январе объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
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"На Марсе есть атмосфера, в отличие от Луны. Это значит, есть какое-то давление. В скафандре, по крайней мере, должен быть другой теплообменник для охлаждения космонавта, нужен испаритель. Как все сделать, мы понимаем", - сказал Поздняков.
Он отметил, что при создании скафандра следует учитывать, какие цели будут у марсианской миссии. "Просто долететь и вернуться – это одно. Если прилететь и там работать какое-то время – это уже другое. Если делать там какую-то базу – это третье. В зависимости от этого мы будем отталкиваться", - пояснил гендиректор предприятия.
По его словам, специалисты "Звезды" уже начинали работу над таким скафандром в инициативном порядке, однако заказов на него пока не поступало. "Все зависит от задач, но я не думаю, что они (США - ред.) в обозримом будущем полетят на Марс", - заявил Поздняков.
В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию РФ и США на "красную планету" в 2029 году. Таким образом он прокомментировал пост предпринимателя, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года, а если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми.
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