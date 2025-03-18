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В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой - РИА Новости, 18.03.2025
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11:15 18.03.2025 (обновлено: 11:17 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/sk-2005663392.html
В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой
В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой - РИА Новости, 18.03.2025
В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой
Следователи организовали проверку после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на Полярной улице в районе Северное Медведково. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. По сообщению столичного департамента здравоохранения, в результате прорыва трубы пострадали шесть человек. "По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой

СК начал проверку после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы

© Кадр видео из соцсетейПоследствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что женщина пострадала при прорыве горячей воды на проезжую часть дублера на Полярной улице в районе Северное Медведково. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. По сообщению столичного департамента здравоохранения, в результате прорыва трубы пострадали шесть человек.
"По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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