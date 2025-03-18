https://ria.ru/20250318/siluanovyj-2005708840.html

Российский бизнес должен активнее сокращать издержки, заявил Силуанов

Российский бизнес должен активнее сокращать издержки, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.03.2025

Российский бизнес должен активнее сокращать издержки, заявил Силуанов

Российский бизнес должен активнее сокращать издержки, чтобы пройти нынешний период охлаждения экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:15:00+03:00

2025-03-18T14:15:00+03:00

2025-03-18T14:15:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский бизнес должен активнее сокращать издержки, чтобы пройти нынешний период охлаждения экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП. "Что мы просим от бизнеса? Понятно, что сейчас непростой период, нам нужно вместе с вами пройти период охлаждения. Для этого мы предлагаем осуществить работу по активизации работы с издержками, реализовать те ненужные, может быть, активы, которые в предыдущие годы накопились, тем самым оздоровить бизнес", - сказал Силуанов. "Тем самым занимались и мы, когда готовили бюджет: мы приоритизировали расходы, что-то определили как первоочередные задачи, какие-то ранее действующие программы отложили на более поздний срок. Тем самым провели работу по оптимизации нашего бюджета", - добавил он. Силуанов отметил, что Минфин совместно с ЦБ сейчас принимает меры по охлаждению экономики, чтобы снизить инфляцию. Министр призвал предпринимателей с пониманием отнестись к этим мерам. "Я предлагаю не ругать власти, а с пониманием отнестись к нынешней ситуации и включиться в нее, проведя оздоровительную кампанию", - заявил глава Минфина. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250306/rubl-2003437044.html

https://ria.ru/20250216/siluanov-1999679120.html

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экономика, россия, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)