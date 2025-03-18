https://ria.ru/20250318/siluanov-2005647181.html

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Минфин подготовит предложения по большой приватизации - РИА Новости, 18.03.2025

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:19:00+03:00

2025-03-18T10:19:00+03:00

2025-03-18T11:35:00+03:00

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005651602_338:90:3153:1673_1920x0_80_0_0_8c9c23d81c3785446a72353056275b94.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества."У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", — сказал министр.По его словам, ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решения."В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей", — уточнил Силуанов.Глава Минфина напомнил, что в прошлом году приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. Он призвал более активно вносить предложения на рассмотрение профильной комиссии.Кроме того, с 2022 года ведомство формирует перечень имущества, которое реализуют без включения в программу приватизации."Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить", — заявил Силуанов.Министр напомнил об изменении закона о приватизации — Росимущество получило полномочия формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость менее 50 миллионов рублей. Для повышения прозрачности сделок с госимуществом власти планируют перевести их в электронный вид.По данным Силуанова, по итогам прошлого года федеральный бюджет получил от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось. Он подчеркивал, что ее рассматривают не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.

https://ria.ru/20250310/mironov-2004131960.html

https://ria.ru/20250306/rubl-2003437044.html

https://ria.ru/20250305/siluanov-2003274815.html

https://ria.ru/20241205/siluanov-1987608988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)