https://ria.ru/20250318/siluanov--2005691119.html

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Минфин подготовит предложения по большой приватизации - РИА Новости, 18.03.2025

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:06:00+03:00

2025-03-18T13:06:00+03:00

2025-03-18T15:01:00+03:00

антон силуанов

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества."У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", — сказал министр.По его словам, ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям."В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей", — уточнил Силуанов.Глава Минфина отметил, что в прошлом году приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. Он призвал более активно вносить предложения на рассмотрение профильной комиссии.Кроме того, с 2022 года ведомство формирует перечень имущества, которое реализуют без включения в программу приватизации."Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить", — заявил Силуанов.Министр напомнил об изменении закона о приватизации — Росимущество получило полномочия формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость менее 50 миллионов рублей. Для повышения прозрачности сделок с госимуществом власти планируют перевести их в электронный вид.Как рассказал, в свою очередь, замминистра Алексей Моисеев, правительство в целом позитивно относится к предложению по большой приватизации. По его словам, Минфин подготовил список из семи компаний, которые могут продать частным собственникам в 2026 году."Исходя из того, что мы планируем в следующем году, моя оценка, мы не берем компании, которые продаются по судебным искам, а компании, которые находятся в списке. Я надеюсь, сложно, конечно, сказать, но я думаю, от 100 до 300 миллиардов рублей, я бы так оценил", — добавил Моисеев.По данным Силуанова, по итогам прошлого года федеральный бюджет получил от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось. Он подчеркивал, что ее рассматривают не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.

https://ria.ru/20250310/mironov-2004131960.html

https://ria.ru/20250306/rubl-2003437044.html

https://ria.ru/20250305/siluanov-2003274815.html

https://ria.ru/20241205/siluanov-1987608988.html

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антон силуанов, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика