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В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным
В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025
В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным
Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:06:00+03:00
2025-03-18T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование ситуации на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона."Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия", — сказал Шендерюк-Жидков.
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В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным
Шендерюк-Жидков: Трамп понял, что партнерство с РФ станет основой стабильности