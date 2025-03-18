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В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025
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21:06 18.03.2025 (обновлено: 21:40 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/shenderyuk-zhidkov-2005830863.html
В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным
В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025
В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным
Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский... РИА Новости, 18.03.2025
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россия
политика
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дональд трамп
владимир путин
москва
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование ситуации на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона."Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия", — сказал Шендерюк-Жидков.
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сша, россия, политика, в мире, дональд трамп, владимир путин, москва, александр шендерюк-жидков, украина
США, Россия, Политика, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, Александр Шендерюк-Жидков, Украина
В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным

Шендерюк-Жидков: Трамп понял, что партнерство с РФ станет основой стабильности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации России
Фойе Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование ситуации на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона.
"Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия", — сказал Шендерюк-Жидков.
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