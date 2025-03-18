https://ria.ru/20250318/shenderyuk-zhidkov-2005830863.html

В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным

В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025

В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным

Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:06:00+03:00

2025-03-18T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что взаимовыгодное сотрудничество США с Россией — основа мировой стабильности, сказал РИА Новости российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование ситуации на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона."Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия", — сказал Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

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сша, россия, политика, в мире, дональд трамп, владимир путин, москва, александр шендерюк-жидков, украина