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В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре

В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре - РИА Новости, 18.03.2025

В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре

Ученик использовал дымовую шашку в коридоре столичной школы №1245 в Южном Чертаново во вторник, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:43:00+03:00

2025-03-18T17:43:00+03:00

2025-03-18T17:43:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ученик использовал дымовую шашку в коридоре столичной школы №1245 в Южном Чертаново во вторник, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор школы Ирина Сумеркина. "Сегодня один из учеников во время урока вышел из класса и использовал дымовую шашку. Сработала пожарная сигнализация, сотрудники школы оперативно отреагировали на ситуацию и вывели из здания всех детей. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. После проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе", - рассказала Сумеркина. Директор отметила, что школа проведет служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241202/osetija-1986890333.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва