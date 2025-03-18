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В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре - РИА Новости, 18.03.2025
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17:43 18.03.2025
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В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре
В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре - РИА Новости, 18.03.2025
В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре
Ученик использовал дымовую шашку в коридоре столичной школы №1245 в Южном Чертаново во вторник, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:43:00+03:00
2025-03-18T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ученик использовал дымовую шашку в коридоре столичной школы №1245 в Южном Чертаново во вторник, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор школы Ирина Сумеркина. "Сегодня один из учеников во время урока вышел из класса и использовал дымовую шашку. Сработала пожарная сигнализация, сотрудники школы оперативно отреагировали на ситуацию и вывели из здания всех детей. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. После проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе", - рассказала Сумеркина. Директор отметила, что школа проведет служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве ученик применил дымовую шашку в школьном коридоре

Ученик использовал дымовую шашку в коридоре московской школы в Южном Чертаново

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКоридор в школе
Коридор в школе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Коридор в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ученик использовал дымовую шашку в коридоре столичной школы №1245 в Южном Чертаново во вторник, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор школы Ирина Сумеркина.
"Сегодня один из учеников во время урока вышел из класса и использовал дымовую шашку. Сработала пожарная сигнализация, сотрудники школы оперативно отреагировали на ситуацию и вывели из здания всех детей. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. После проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе", - рассказала Сумеркина.
Директор отметила, что школа проведет служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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