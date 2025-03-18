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"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку" - РИА Новости, 18.03.2025
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08:00 18.03.2025 (обновлено: 08:02 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/serbiya-2005529626.html
"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку"
"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку" - РИА Новости, 18.03.2025
"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку"
Президент Сербии Александр Вучич готов распустить парламент и провести досрочные выборы. По его словам, многотысячные акции протеста свидетельствуют о том, что... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:00:00+03:00
2025-03-18T08:02:00+03:00
в мире
россия
сербия
балканы
александр вучич
олег бондаренко
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Сербии Александр Вучич готов распустить парламент и провести досрочные выборы. По его словам, многотысячные акции протеста свидетельствуют о том, что нужны перемены. Как разворачиваются события в Белграде — в материале РИА Новости.Сотни тысячВ сербской столице прошел один из крупнейших оппозиционных митингов за всю историю страны. По официальным данным, в нем приняли участие от 88 до 107 тысяч человек, независимые наблюдатели насчитали до 325 тысяч, а наиболее восторженные активисты, преимущественно студенты, говорят о миллионе. Справка: население Белграда — 1,3 миллиона.Как бы там ни было, весь центр протестующие заполнили. Акцию назвали "15-го в память о 15-ти". Первого ноября 2024-го на вокзале в городе Нови Сад обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек. Митинги не стихают уже четвертый месяц. Требуют уголовной и политической ответственности властей и всех виновных в трагедии.Накануне Вучич предупредил: готовится госпереворот, уличного насилия не избежать. СМИ опубликовали аудиозапись, на которой, как утверждалось, оппозиционеры обсуждают штурм телеканалов, коктейли Молотова и атаки на полицию."Мы позволим им покидать камни пять-шесть минут и двинуться в наступление на парламент, а потом государство покажет, что такое государство, и прозвучит финальный свисток", — пообещал президент.Но обошлось. Первые три часа вообще были очень мирные. Около семи вечера возле парламента возникли стычки, прозвучали громкие хлопки. Оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщили о применении властями акустического оружия. Это тут же опровергли.Ближе к ночи митингующие отправились по домам, выкрикивая лозунги о "конце режима". В стычках пострадали 56 человек, 22 были арестованы.Время переменКомментируя эти события, Вучич отметил, что митинг продемонстрировал "огромную негативную энергию, гнев и озлобление". По его словам, "власть должна распознать сигнал со стороны такого количества людей и начать менять себя". В то же время президент убежден, что большинство не желает цветной революции и "99% протестовавших студентов не хотели инцидентов".Он уверен: на досрочных парламентских выборах его "Сербская прогрессивная партия" одержит еще более убедительную победу, чем в 2023-м (тогда набрала 48,07%). Примечательно, что очередных выборов в стране не было с 2012-го. Каждые два года парламент меняется.Газета Financial Times со ссылкой на закрытый опрос, проведенный по заказу властей Сербии, утверждает, что за Вучича готова проголосовать лишь треть избирателей. Больше половины — 55% — не верят ни президенту, ни его партии. Оппозиционеров поддерживают 58%.Такое уже былоЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что ближе к лету протесты пойдут на спад. Позиции Вучича достаточно устойчивы, но он назначит досрочные выборы, только если будет уверен в победе."В митингах участвуют сторонники очень разных политических сил. Они не в состоянии выдвинуть единого лидера и объяснить, что собираются делать после получения власти. В свою очередь, студенты сами по себе — социальная, а не политическая группа. При этом нельзя сказать, что протесты стали результатом исключительно низовой активности. Все достаточно хорошо организовано. В том числе есть барабаны и прочее звуковое сопровождение", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.Оппозиция пытается представить протесты как выступление молодежи, но на самом деле там люди разного возраста, продолжает Денисов. Что касается организаторов, то различные НКО, связанные с США и странами ЕС, определяют повестку в лучшем случае на 30%. Преобладают местные интересы. И подтверждение тому — то, что акция 15 марта прошла достаточно спокойно, хотя все ожидали "цветной революции".Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко, напротив, считает положение Вучича весьма уязвимым. И после субботнего митинга уже нельзя делать вид, что в стране ничего серьезного не происходит."Протесты гигантские. Вучич упустил ситуацию, не смог вовремя найти правильный подход к интеллигенции, молодежи и другим слоям населения. До сих пор в похожих условиях он объявлял досрочные парламентские выборы, на которых его партия получала порядка 45% голосов и вместе с социалистами формировала правительство. Это был его излюбленный прием. Но в этот раз все иначе. Протестующие не призывают к выборам. Они хотят, чтобы власти начали бороться с коррупцией. Таким образом, голосование ничего не изменит", — пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости.Политический кризис в Сербии возник еще и потому, что разные поколения по-разному относятся к коррупции, добавляет Бондаренко. Вучич представляет ту часть населения, которая не представляет жизнь на Балканах без принципа "рука руку моет". Однако молодежь видит себя частью если не Евросоюза, то европейского сообщества, в котором такие схемы неприемлемы. Кроме того, многим не нравится, что Вучич сосредоточил в своих руках так много власти. Например, каждый девятый серб состоит в правящей партии, так как это гарантирует карьерный рост.
https://ria.ru/20240905/frantsiya-1970573260.html
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в мире, россия, сербия, балканы, александр вучич, олег бондаренко, беспорядки в белграде
В мире, Россия, Сербия, Балканы, Александр Вучич, Олег Бондаренко, Беспорядки в Белграде
"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку"

Балканист Бондаренко: досрочные парламентские выборы не решат проблемы Сербии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Акция протеста в Белграде
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Сербии Александр Вучич готов распустить парламент и провести досрочные выборы. По его словам, многотысячные акции протеста свидетельствуют о том, что нужны перемены. Как разворачиваются события в Белграде — в материале РИА Новости.

Сотни тысяч

В сербской столице прошел один из крупнейших оппозиционных митингов за всю историю страны. По официальным данным, в нем приняли участие от 88 до 107 тысяч человек, независимые наблюдатели насчитали до 325 тысяч, а наиболее восторженные активисты, преимущественно студенты, говорят о миллионе. Справка: население Белграда — 1,3 миллиона.
© Фото : Srdjan Stevanovic / Getty ImagesПротестующие у здания городского собрания в Белграде
Протестующие у здания городского собрания в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Srdjan Stevanovic / Getty Images
Протестующие у здания городского собрания в Белграде
Как бы там ни было, весь центр протестующие заполнили. Акцию назвали "15-го в память о 15-ти". Первого ноября 2024-го на вокзале в городе Нови Сад обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек. Митинги не стихают уже четвертый месяц. Требуют уголовной и политической ответственности властей и всех виновных в трагедии.
Накануне Вучич предупредил: готовится госпереворот, уличного насилия не избежать. СМИ опубликовали аудиозапись, на которой, как утверждалось, оппозиционеры обсуждают штурм телеканалов, коктейли Молотова и атаки на полицию.
"Мы позволим им покидать камни пять-шесть минут и двинуться в наступление на парламент, а потом государство покажет, что такое государство, и прозвучит финальный свисток", — пообещал президент.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич
Но обошлось. Первые три часа вообще были очень мирные. Около семи вечера возле парламента возникли стычки, прозвучали громкие хлопки. Оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщили о применении властями акустического оружия. Это тут же опровергли.
Ближе к ночи митингующие отправились по домам, выкрикивая лозунги о "конце режима". В стычках пострадали 56 человек, 22 были арестованы.
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Время перемен

Комментируя эти события, Вучич отметил, что митинг продемонстрировал "огромную негативную энергию, гнев и озлобление". По его словам, "власть должна распознать сигнал со стороны такого количества людей и начать менять себя". В то же время президент убежден, что большинство не желает цветной революции и "99% протестовавших студентов не хотели инцидентов".
© AP Photo / Marko DrobnjakovicСотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде
Сотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Сотрудники полиции возле здания администрации президента Сербии во время акции протеста студентов в Белграде
Он уверен: на досрочных парламентских выборах его "Сербская прогрессивная партия" одержит еще более убедительную победу, чем в 2023-м (тогда набрала 48,07%). Примечательно, что очередных выборов в стране не было с 2012-го. Каждые два года парламент меняется.
Газета Financial Times со ссылкой на закрытый опрос, проведенный по заказу властей Сербии, утверждает, что за Вучича готова проголосовать лишь треть избирателей. Больше половины — 55% — не верят ни президенту, ни его партии. Оппозиционеров поддерживают 58%.
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Такое уже было

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что ближе к лету протесты пойдут на спад. Позиции Вучича достаточно устойчивы, но он назначит досрочные выборы, только если будет уверен в победе.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Белграде
"В митингах участвуют сторонники очень разных политических сил. Они не в состоянии выдвинуть единого лидера и объяснить, что собираются делать после получения власти. В свою очередь, студенты сами по себе — социальная, а не политическая группа. При этом нельзя сказать, что протесты стали результатом исключительно низовой активности. Все достаточно хорошо организовано. В том числе есть барабаны и прочее звуковое сопровождение", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Оппозиция пытается представить протесты как выступление молодежи, но на самом деле там люди разного возраста, продолжает Денисов. Что касается организаторов, то различные НКО, связанные с США и странами ЕС, определяют повестку в лучшем случае на 30%. Преобладают местные интересы. И подтверждение тому — то, что акция 15 марта прошла достаточно спокойно, хотя все ожидали "цветной революции".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Белграде
Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко, напротив, считает положение Вучича весьма уязвимым. И после субботнего митинга уже нельзя делать вид, что в стране ничего серьезного не происходит.
"Протесты гигантские. Вучич упустил ситуацию, не смог вовремя найти правильный подход к интеллигенции, молодежи и другим слоям населения. До сих пор в похожих условиях он объявлял досрочные парламентские выборы, на которых его партия получала порядка 45% голосов и вместе с социалистами формировала правительство. Это был его излюбленный прием. Но в этот раз все иначе. Протестующие не призывают к выборам. Они хотят, чтобы власти начали бороться с коррупцией. Таким образом, голосование ничего не изменит", — пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Белграде
Политический кризис в Сербии возник еще и потому, что разные поколения по-разному относятся к коррупции, добавляет Бондаренко. Вучич представляет ту часть населения, которая не представляет жизнь на Балканах без принципа "рука руку моет". Однако молодежь видит себя частью если не Евросоюза, то европейского сообщества, в котором такие схемы неприемлемы. Кроме того, многим не нравится, что Вучич сосредоточил в своих руках так много власти. Например, каждый девятый серб состоит в правящей партии, так как это гарантирует карьерный рост.
 
В миреРоссияСербияБалканыАлександр ВучичОлег БондаренкоБеспорядки в Белграде
 
 
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