https://ria.ru/20250318/serbiya-2005529626.html

"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку"

"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку" - РИА Новости, 18.03.2025

"Теперь их не остановить". Другу России выдали "черную метку"

Президент Сербии Александр Вучич готов распустить парламент и провести досрочные выборы. По его словам, многотысячные акции протеста свидетельствуют о том, что... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:00:00+03:00

2025-03-18T08:00:00+03:00

2025-03-18T08:02:00+03:00

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олег бондаренко

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Сербии Александр Вучич готов распустить парламент и провести досрочные выборы. По его словам, многотысячные акции протеста свидетельствуют о том, что нужны перемены. Как разворачиваются события в Белграде — в материале РИА Новости.Сотни тысячВ сербской столице прошел один из крупнейших оппозиционных митингов за всю историю страны. По официальным данным, в нем приняли участие от 88 до 107 тысяч человек, независимые наблюдатели насчитали до 325 тысяч, а наиболее восторженные активисты, преимущественно студенты, говорят о миллионе. Справка: население Белграда — 1,3 миллиона.Как бы там ни было, весь центр протестующие заполнили. Акцию назвали "15-го в память о 15-ти". Первого ноября 2024-го на вокзале в городе Нови Сад обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек. Митинги не стихают уже четвертый месяц. Требуют уголовной и политической ответственности властей и всех виновных в трагедии.Накануне Вучич предупредил: готовится госпереворот, уличного насилия не избежать. СМИ опубликовали аудиозапись, на которой, как утверждалось, оппозиционеры обсуждают штурм телеканалов, коктейли Молотова и атаки на полицию."Мы позволим им покидать камни пять-шесть минут и двинуться в наступление на парламент, а потом государство покажет, что такое государство, и прозвучит финальный свисток", — пообещал президент.Но обошлось. Первые три часа вообще были очень мирные. Около семи вечера возле парламента возникли стычки, прозвучали громкие хлопки. Оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщили о применении властями акустического оружия. Это тут же опровергли.Ближе к ночи митингующие отправились по домам, выкрикивая лозунги о "конце режима". В стычках пострадали 56 человек, 22 были арестованы.Время переменКомментируя эти события, Вучич отметил, что митинг продемонстрировал "огромную негативную энергию, гнев и озлобление". По его словам, "власть должна распознать сигнал со стороны такого количества людей и начать менять себя". В то же время президент убежден, что большинство не желает цветной революции и "99% протестовавших студентов не хотели инцидентов".Он уверен: на досрочных парламентских выборах его "Сербская прогрессивная партия" одержит еще более убедительную победу, чем в 2023-м (тогда набрала 48,07%). Примечательно, что очередных выборов в стране не было с 2012-го. Каждые два года парламент меняется.Газета Financial Times со ссылкой на закрытый опрос, проведенный по заказу властей Сербии, утверждает, что за Вучича готова проголосовать лишь треть избирателей. Больше половины — 55% — не верят ни президенту, ни его партии. Оппозиционеров поддерживают 58%.Такое уже былоЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что ближе к лету протесты пойдут на спад. Позиции Вучича достаточно устойчивы, но он назначит досрочные выборы, только если будет уверен в победе."В митингах участвуют сторонники очень разных политических сил. Они не в состоянии выдвинуть единого лидера и объяснить, что собираются делать после получения власти. В свою очередь, студенты сами по себе — социальная, а не политическая группа. При этом нельзя сказать, что протесты стали результатом исключительно низовой активности. Все достаточно хорошо организовано. В том числе есть барабаны и прочее звуковое сопровождение", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.Оппозиция пытается представить протесты как выступление молодежи, но на самом деле там люди разного возраста, продолжает Денисов. Что касается организаторов, то различные НКО, связанные с США и странами ЕС, определяют повестку в лучшем случае на 30%. Преобладают местные интересы. И подтверждение тому — то, что акция 15 марта прошла достаточно спокойно, хотя все ожидали "цветной революции".Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко, напротив, считает положение Вучича весьма уязвимым. И после субботнего митинга уже нельзя делать вид, что в стране ничего серьезного не происходит."Протесты гигантские. Вучич упустил ситуацию, не смог вовремя найти правильный подход к интеллигенции, молодежи и другим слоям населения. До сих пор в похожих условиях он объявлял досрочные парламентские выборы, на которых его партия получала порядка 45% голосов и вместе с социалистами формировала правительство. Это был его излюбленный прием. Но в этот раз все иначе. Протестующие не призывают к выборам. Они хотят, чтобы власти начали бороться с коррупцией. Таким образом, голосование ничего не изменит", — пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости.Политический кризис в Сербии возник еще и потому, что разные поколения по-разному относятся к коррупции, добавляет Бондаренко. Вучич представляет ту часть населения, которая не представляет жизнь на Балканах без принципа "рука руку моет". Однако молодежь видит себя частью если не Евросоюза, то европейского сообщества, в котором такие схемы неприемлемы. Кроме того, многим не нравится, что Вучич сосредоточил в своих руках так много власти. Например, каждый девятый серб состоит в правящей партии, так как это гарантирует карьерный рост.

https://ria.ru/20240905/frantsiya-1970573260.html

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

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в мире, россия, сербия, балканы, александр вучич, олег бондаренко, беспорядки в белграде