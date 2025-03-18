https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html

Путин, говоря об отмене санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника

Путин, говоря об отмене санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника - РИА Новости, 18.03.2025

Путин, говоря об отмене санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности изменений в отношении антироссийских санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:27:00+03:00

2025-03-18T16:27:00+03:00

2025-03-18T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности изменений в отношении антироссийских санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника. "Даже если и будет с той стороны (со стороны США - ред.) какой-то жест (в отношении санкций против РФ - ред.), что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса, как это было с известной поправкой Джексона-Вэника. Уже и Советского Союза то не было, против которого его ввели в свое время. В отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки были самые лучшие времена, лучше некуда, а поправка продолжала действовать, а когда её вроде бы отменили, то, на самом деле, просто заменили на другой ограничительный акт против России. Вспомните, отменили и тут же ввели другие санкции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В декабре 2012 года сенат конгресса США одобрил законопроект об отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника и одновременном введении визовых и экономических санкций в отношении ряда российских чиновников. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок. Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР. Условия, содержавшиеся в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате чего СССР было отказано в режиме наибольшего благоприятствования. Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены.

https://ria.ru/20250304/kreml-2002935135.html

https://ria.ru/20250305/titov-2003092827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, ссср, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей