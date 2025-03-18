Путин, говоря об отмене санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника
Путин напомнил бизнесменам о поправке Джексона-Вэника, говоря о снятии санкций
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности изменений в отношении антироссийских санкций, напомнил о поправке Джексона-Вэника.
"Даже если и будет с той стороны (со стороны США - ред.) какой-то жест (в отношении санкций против РФ - ред.), что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса, как это было с известной поправкой Джексона-Вэника. Уже и Советского Союза то не было, против которого его ввели в свое время. В отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки были самые лучшие времена, лучше некуда, а поправка продолжала действовать, а когда её вроде бы отменили, то, на самом деле, просто заменили на другой ограничительный акт против России. Вспомните, отменили и тут же ввели другие санкции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В декабре 2012 года сенат конгресса США одобрил законопроект об отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника и одновременном введении визовых и экономических санкций в отношении ряда российских чиновников.
Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок.
Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР. Условия, содержавшиеся в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате чего СССР было отказано в режиме наибольшего благоприятствования.
Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены.