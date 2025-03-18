https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005476043.html

Тихая война. Вашингтон сделал ход и надеется, что Москва не заметит

Тихая война. Вашингтон сделал ход и надеется, что Москва не заметит - РИА Новости, 18.03.2025

Тихая война. Вашингтон сделал ход и надеется, что Москва не заметит

Пока Трамп рассуждает о сотрудничестве с Москвой, США по-тихому вводят новые санкции. В частности, Вашингтон "не заметил" истечения лицензии на операции с... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:00:00+03:00

2025-03-18T08:00:00+03:00

2025-03-18T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока Трамп рассуждает о сотрудничестве с Москвой, США по-тихому вводят новые санкции. В частности, Вашингтон "не заметил" истечения лицензии на операции с российскими банками, позволявшей Европе оплачивать энергоресурсы. Эксперты по обе стороны Атлантики убеждены: давление этим не ограничится.Тактика переговоров"Администрация Трампа без лишней огласки прекратила действие лицензии на расчеты за энергоносители с несколькими российскими банками", — отмечает Bloomberg.Еще в январе управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список, добавив туда "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", группу "Альфастрахование", дочерние "Газпром СПГ Портовая" и "Газпром шельфпроект", "Ачимгаз", "Русгазбурения", совместное предприятие "Газпрома" и "Лукойла" — "Лаявожнефтегаз", а также сербские NIS и "Полярный литий".Кроме того, под запрет попали более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Обоснования все те же: сокращение экспортных доходов Москвы и усиление давления из-за "агрессии на Украине".Для партнеров США предусмотрели исключение: выпущенная тогда же лицензия 8L разрешала некоторые сделки с крупными финансовыми организациями — Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком. Речь шла о расчетах за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.Срок действия документа истек 12 марта. Продлевать не стали. "Европейские страны и наши союзники больше не могут покупать нефть у России без разрешения США", — написал корреспондент канала Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренсон в социальной сети Х (бывший Twitter.) И добавил: это не промашка, а тактика переговоров.В Bloomberg выразили такое же мнение.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила журналистам, что это решение Дональда Трампа.Как посмотретьС одной стороны, Трамп отказался угрожать России. "У нас есть рычаги давления, но я не хочу говорить об этом, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, причем довольно позитивно", — сообщил он журналистам в Белом доме перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. А госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что США выступили против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам переговоров глав МИД G7.С другой стороны, министр финансов США Скотт Бессент выразил готовность максимально усилить давление на Россию ради урегулирования украинского конфликта."Если взять шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации Байдена — это три балла. Уходя, они подняли до шести. Мы без колебаний повысим до десяти", — говорил он в интервью телеканалу CNBC.Впрочем, это касается обеих сторон конфликта, уточнил Бессент.Формально Трамп не вводил санкции, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. "Январский пакет — это еще администрация Байдена. Лицензия же давала временную отсрочку, чтобы партнеры смогли перейти на другие рынки. Бездействие Трампа выглядит как отстранение от политики предыдущего президента и в то же время — скрытым давлением на тот случай, если США не устроит позиция России", — объясняет он.Конечная цельАналитики признают, что ситуация для российских компаний осложнится, однако ничего критичного пока не видят. Скорее всего, придется привлекать посредников, и это снизит доходы, полагает Юшков. Но допускает выдачу лицензии или "индивидуальных исключений" по запросу определенных стран.Доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук отмечает импульсивность американской политики. По его мнению, то, что заявляют в Вашингтоне сейчас, не стоит применять к долгосрочной перспективе. Так, уже прозвучали слова об изучении возможности сотрудничества с "Газпромом" по поставкам в ЕС и дальнейшего смягчения санкций."В ЕС очень нуждаются в трубопроводном газе и готовы согласиться на возвращение российского топлива при сопровождении США. Однако Трамп потребует стабильные дивиденды от сделки", — рассуждает эксперт.Вероятно, Вашингтон пытается загнать в ловушку обе стороны. Европу — создав условия для стабильно высоких цен на энергоресурсы. И Россию — снижая доходы Москвы и предлагая вариант для их повышения в будущем под контролем США, добавляет Мазурчук.Однако Трамп не учитывает активное приращение мощностей СПГ в России, а также возобновление прямых поставок в страны Азии через Северный морской путь. Что касается финансов, аналитики уверены: у Москвы широкий выбор инструментов, позволяющих рассчитываться за ресурсы и нивелировать любые санкции.

https://ria.ru/20250314/ssha-2004817124.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, дональд трамп, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии