Тихая война. Вашингтон сделал ход и надеется, что Москва не заметит
Экономист Мазурчук: Трамп пытается взять под контроль газовый рынок РФ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока Трамп рассуждает о сотрудничестве с Москвой, США по-тихому вводят новые санкции. В частности, Вашингтон "не заметил" истечения лицензии на операции с российскими банками, позволявшей Европе оплачивать энергоресурсы. Эксперты по обе стороны Атлантики убеждены: давление этим не ограничится.
Тактика переговоров
"Администрация Трампа без лишней огласки прекратила действие лицензии на расчеты за энергоносители с несколькими российскими банками", — отмечает Bloomberg.
Еще в январе управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список, добавив туда "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", группу "Альфастрахование", дочерние "Газпром СПГ Портовая" и "Газпром шельфпроект", "Ачимгаз", "Русгазбурения", совместное предприятие "Газпрома" и "Лукойла" — "Лаявожнефтегаз", а также сербские NIS и "Полярный литий".
Кроме того, под запрет попали более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Обоснования все те же: сокращение экспортных доходов Москвы и усиление давления из-за "агрессии на Украине".
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Для партнеров США предусмотрели исключение: выпущенная тогда же лицензия 8L разрешала некоторые сделки с крупными финансовыми организациями — Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком. Речь шла о расчетах за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.
Срок действия документа истек 12 марта. Продлевать не стали. "Европейские страны и наши союзники больше не могут покупать нефть у России без разрешения США", — написал корреспондент канала Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренсон в социальной сети Х (бывший Twitter.) И добавил: это не промашка, а тактика переговоров.
В Bloomberg выразили такое же мнение.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила журналистам, что это решение Дональда Трампа.
© Getty Images / Chip SomodevillaПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
© Getty Images / Chip Somodevilla
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Как посмотреть
С одной стороны, Трамп отказался угрожать России. "У нас есть рычаги давления, но я не хочу говорить об этом, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, причем довольно позитивно", — сообщил он журналистам в Белом доме перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. А госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что США выступили против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам переговоров глав МИД G7.
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С другой стороны, министр финансов США Скотт Бессент выразил готовность максимально усилить давление на Россию ради урегулирования украинского конфликта.
"Если взять шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации Байдена — это три балла. Уходя, они подняли до шести. Мы без колебаний повысим до десяти", — говорил он в интервью телеканалу CNBC.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Джо Байден направляются на церемонию инаугурации в Капитолий
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Джо Байден направляются на церемонию инаугурации в Капитолий
Впрочем, это касается обеих сторон конфликта, уточнил Бессент.
Формально Трамп не вводил санкции, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. "Январский пакет — это еще администрация Байдена. Лицензия же давала временную отсрочку, чтобы партнеры смогли перейти на другие рынки. Бездействие Трампа выглядит как отстранение от политики предыдущего президента и в то же время — скрытым давлением на тот случай, если США не устроит позиция России", — объясняет он.
© AP PhotoТанкер загружает груз сжиженного природного газа для оправки в Индию в порту Пригородное
© AP Photo
Танкер загружает груз сжиженного природного газа для оправки в Индию в порту Пригородное
Конечная цель
Аналитики признают, что ситуация для российских компаний осложнится, однако ничего критичного пока не видят. Скорее всего, придется привлекать посредников, и это снизит доходы, полагает Юшков. Но допускает выдачу лицензии или "индивидуальных исключений" по запросу определенных стран.
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Доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук отмечает импульсивность американской политики. По его мнению, то, что заявляют в Вашингтоне сейчас, не стоит применять к долгосрочной перспективе. Так, уже прозвучали слова об изучении возможности сотрудничества с "Газпромом" по поставкам в ЕС и дальнейшего смягчения санкций.
© AP Photo / StringerГазовая станция в Польше
© AP Photo / Stringer
Газовая станция в Польше
"В ЕС очень нуждаются в трубопроводном газе и готовы согласиться на возвращение российского топлива при сопровождении США. Однако Трамп потребует стабильные дивиденды от сделки", — рассуждает эксперт.
Вероятно, Вашингтон пытается загнать в ловушку обе стороны. Европу — создав условия для стабильно высоких цен на энергоресурсы. И Россию — снижая доходы Москвы и предлагая вариант для их повышения в будущем под контролем США, добавляет Мазурчук.
Однако Трамп не учитывает активное приращение мощностей СПГ в России, а также возобновление прямых поставок в страны Азии через Северный морской путь. Что касается финансов, аналитики уверены: у Москвы широкий выбор инструментов, позволяющих рассчитываться за ресурсы и нивелировать любые санкции.
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