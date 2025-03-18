https://ria.ru/20250318/sanches-2005710588.html

Американский журналист Санчес высоко оценил деловые качества россиян

Американский журналист Санчес высоко оценил деловые качества россиян - РИА Новости, 18.03.2025

Американский журналист Санчес высоко оценил деловые качества россиян

Американский журналист Рик Санчес, работавший ведущим на телеканале RT, высоко оценил деловые качества россиян и заявил, что в своей манере общения они даже... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:19:00+03:00

2025-03-18T14:19:00+03:00

2025-03-18T14:35:00+03:00

такер карлсон

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский журналист Рик Санчес, работавший ведущим на телеканале RT, высоко оценил деловые качества россиян и заявил, что в своей манере общения они даже честнее, чем американцы."На основе опыта совместной работы я понял, что в целом россияне чрезвычайно деловые, прагматичные и очень честные. Иногда даже честнее, чем мы... Они говорят то, что думают, и ты понимаешь, чего они хотят... Они очень точны насчет того, чего хотят. Я нахожу это восхитительным", - заявил Санчес, который был вынужден прекратить сотрудничество с RT после введения санкций против телеканала в США, в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном.По его словам, несмотря на то что все русские, как и американцы, разные, с ними все же очень легко работать.Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20250318/rossiya-2005615989.html

https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html

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такер карлсон, в мире, россия, сша, дональд трамп, энтони блинкен