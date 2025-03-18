https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html

Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке

Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.03.2025

Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:50:00+03:00

2025-03-18T05:50:00+03:00

2025-03-18T06:29:00+03:00

в мире

торонто

нью-йорк (город)

джексонвилл

faa

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29943/94/299439463_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_5d6ace8d98471a358299db23ed1f1f0a.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и заявление авиакомпании. "Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки... Рейс направлялся обратно в (город - ред.) Джексонвилл, (штат - ред.) Флорида, когда пилот попытался зайти на второй круг", - сообщает газета, ссылаясь на FAA. По данным издания, из 80 человек, находившихся на борту, никто не пострадал. Согласно заявлению Delta Airlines, самолетом управляла ее дочерняя компания Endeavor. По информации New York Post, эта же авиакомпания отвечала за февральский рейс, перевернувшийся при посадке в канадском Торонто. Самолет Delta Airlines 17 февраля перевернулся во время посадки в канадском Торонто. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв. Позднее местный телеканал CTV сообщил о 18 пострадавших.

https://ria.ru/20240910/airbus-1971950645.html

https://ria.ru/20240629/samolet-1956307683.html

торонто

нью-йорк (город)

джексонвилл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, торонто, нью-йорк (город), джексонвилл, faa