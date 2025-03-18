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Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.03.2025
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05:50 18.03.2025 (обновлено: 06:29 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html
Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке
Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.03.2025
Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке
Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:50:00+03:00
2025-03-18T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и заявление авиакомпании. "Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки... Рейс направлялся обратно в (город - ред.) Джексонвилл, (штат - ред.) Флорида, когда пилот попытался зайти на второй круг", - сообщает газета, ссылаясь на FAA. По данным издания, из 80 человек, находившихся на борту, никто не пострадал. Согласно заявлению Delta Airlines, самолетом управляла ее дочерняя компания Endeavor. По информации New York Post, эта же авиакомпания отвечала за февральский рейс, перевернувшийся при посадке в канадском Торонто. Самолет Delta Airlines 17 февраля перевернулся во время посадки в канадском Торонто. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв. Позднее местный телеканал CTV сообщил о 18 пострадавших.
https://ria.ru/20240910/airbus-1971950645.html
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в мире, торонто, нью-йорк (город), джексонвилл, faa
В мире, Торонто, Нью-Йорк (город), Джексонвилл, FAA
Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в Нью-Йорке

Самолет Delta Airlines задел крылом ВПП при посадке в аэропорту Ла-Гуардия

© Flickr / karasawaСамолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Flickr / karasawa
Самолет авиакомпании Delta Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и заявление авиакомпании.
"Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки... Рейс направлялся обратно в (город - ред.) Джексонвилл, (штат - ред.) Флорида, когда пилот попытался зайти на второй круг", - сообщает газета, ссылаясь на FAA.
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По данным издания, из 80 человек, находившихся на борту, никто не пострадал.
Согласно заявлению Delta Airlines, самолетом управляла ее дочерняя компания Endeavor. По информации New York Post, эта же авиакомпания отвечала за февральский рейс, перевернувшийся при посадке в канадском Торонто.
Самолет Delta Airlines 17 февраля перевернулся во время посадки в канадском Торонто. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв. Позднее местный телеканал CTV сообщил о 18 пострадавших.
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