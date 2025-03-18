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Сакс высказался об итогах переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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23:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/saks-2005847117.html
Сакс высказался об итогах переговоров Путина и Трампа
Сакс высказался об итогах переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Сакс высказался об итогах переговоров Путина и Трампа
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:49:00+03:00
2025-03-18T23:49:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, назвал экстраординарными достижениями итоги разговора президента России Владимира Путина и американского лидера. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Экстраординарные достижения", - написал Сакс в социальной сети X, комментируя релиз Белого дома по итогам телефонного разговора Путина и Трампа. Белый дом ранее сообщил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Сакс высказался об итогах переговоров Путина и Трампа

Сакс назвал итоги разговора Путина и Трампа экстраординарными достижениями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, назвал экстраординарными достижениями итоги разговора президента России Владимира Путина и американского лидера.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
"Экстраординарные достижения", - написал Сакс в социальной сети X, комментируя релиз Белого дома по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
Белый дом ранее сообщил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и условились взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным
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