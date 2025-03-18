Рейтинг@Mail.ru
В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике" - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 18.03.2025 (обновлено: 18:00 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/rumynija-2005795631.html
В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике"
В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике" - РИА Новости, 18.03.2025
В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике"
Румыния не заинтересована во французском "ядерном зонтике", поскольку стране достаточно гарантий безопасности НАТО, заявил советник врио президента страны по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:59:00+03:00
2025-03-18T18:00:00+03:00
россия
франция
румыния
дональд туск
дмитрий песков
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Румыния не заинтересована во французском "ядерном зонтике", поскольку стране достаточно гарантий безопасности НАТО, заявил советник врио президента страны по обороне и национальной безопасности Кристиан Дьяконеску. Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. "Мы провели оценку с точки зрения гарантий безопасности, их достаточно. Вопрос о ядерном куполе в отношении Румынии не стоит", - заявил Дьяконеску журналистам, отвечая на вопрос, есть ли интерес властей к французскому "ядерному зонтику". По его словам, в настоящий момент "нет необходимости в ядерном расширении, в ядерной переориентации". При этом чиновник подчеркнул, что высказывает не личную позицию, а "решение, принятое институционально". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html
https://ria.ru/20250306/avstrija-2003396239.html
россия
франция
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a68717cda4ef5d16d01862bff4dec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, румыния, дональд туск, дмитрий песков, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Румыния, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике"

Советник президента Дьяконеску: Румынии достаточно гарантий безопасности НАТО

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Румыния не заинтересована во французском "ядерном зонтике", поскольку стране достаточно гарантий безопасности НАТО, заявил советник врио президента страны по обороне и национальной безопасности Кристиан Дьяконеску.
Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
6 марта, 17:33
"Мы провели оценку с точки зрения гарантий безопасности, их достаточно. Вопрос о ядерном куполе в отношении Румынии не стоит", - заявил Дьяконеску журналистам, отвечая на вопрос, есть ли интерес властей к французскому "ядерному зонтику".
По его словам, в настоящий момент "нет необходимости в ядерном расширении, в ядерной переориентации". При этом чиновник подчеркнул, что высказывает не личную позицию, а "решение, принятое институционально".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием
6 марта, 13:58
 
РоссияФранцияРумынияДональд ТускДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала