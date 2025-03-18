https://ria.ru/20250318/rumynija-2005795631.html

В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике"

В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике" - РИА Новости, 18.03.2025

В Румынии отвергли предложение Франции о "ядерном зонтике"

Румыния не заинтересована во французском "ядерном зонтике", поскольку стране достаточно гарантий безопасности НАТО, заявил советник врио президента страны по... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:59:00+03:00

2025-03-18T17:59:00+03:00

2025-03-18T18:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Румыния не заинтересована во французском "ядерном зонтике", поскольку стране достаточно гарантий безопасности НАТО, заявил советник врио президента страны по обороне и национальной безопасности Кристиан Дьяконеску. Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. "Мы провели оценку с точки зрения гарантий безопасности, их достаточно. Вопрос о ядерном куполе в отношении Румынии не стоит", - заявил Дьяконеску журналистам, отвечая на вопрос, есть ли интерес властей к французскому "ядерному зонтику". По его словам, в настоящий момент "нет необходимости в ядерном расширении, в ядерной переориентации". При этом чиновник подчеркнул, что высказывает не личную позицию, а "решение, принятое институционально". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

https://ria.ru/20250306/avstrija-2003396239.html

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россия, франция, румыния, дональд туск, дмитрий песков, владимир путин, нато, евросоюз, в мире